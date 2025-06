Salud anima a vacunarse si se viaja a países afectados por sarampión

Andalucía registra 84 casos confirmados de sarampión en lo que va de año tras sumar uno nuevo en la última semana, una niña de 22 meses residente en el Reino Unido que ha estado de vacaciones en Fuengirola (Málaga), a mediados de mayo. Además mantiene cuatro brotes activos en las provincias de Málaga y Almería. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña en los centros de salud y en redes sociales invitando a vacunarse de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) a aquellas personas que vayan a viajar a países con brotes de sarampión, con el objetivo de evitar contraer la enfermedad y contagiarla al regresar a casa por ser «la mejor forma de prevenir la enfermedad».

El calendario vacunal de Andalucía ofrece la triple vírica en dos dosis, a los 12 meses y a los 3 años, si bien la primera dosis se puede adelantar en lactantes de seis a 11 meses en caso de viaje a países de alta endemia de sarampión. En estos casos, la segunda dosis se puede administrar a partir de los 15 meses. Además, si un adulto no recuerda si está vacunado o no ha pasado la enfermedad debe acudir al centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarle a la consulta de vacunas donde le inocularán la triple vírica si no hay contraindicación médica.

Según detalla la Consejería de Salud en un comunicado, en Europa, en lo que va de año se han registrado casos en Austria (95), Bélgica (95), Chequia (10), Francia (427), Alemania (148), Hungría (3), Italia (227), Países Bajos (375), Polonia (46), Portugal (19), Rumanía (6.401) y Suecia (6). Marruecos, tras experimentar un importante brote de sarampión desde octubre de 2023, con más de 40.000 casos notificados, incluidas 150 muertes, presenta una tendencia decreciente durante las últimas 10 semanas tras una campaña nacional de vacunación de recuperación. La OMS evalúa el riesgo como medio en Marruecos en la región. De hecho, no existen restricciones de viaje ni comercio en Marruecos debido a este brote, pero sí se recomienda la vacunación. Por su parte, EEUU ha notificado 1.001 casos confirmados de sarampión, incluyendo tres muertes, en 31 jurisdicciones en 2025 hasta el 8 de mayo. España contabilizaba 303 casos hasta el 1 de junio, 93 de ellos importados, 84 relacionados con caso importado y 126 de origen desconocido.