Ni una rendija para el pacto: Andalucía deja en el aire que la Conferencia de Presidentes se celebre

"El Reglamento de la Conferencia de Presidentes no se está cumpliendo así que ya veremos. Sin orden del día no puede convocarse". El Gobierno andaluz deja en el aire que la foto del próximo viernes 6 de junio en Barcelona vaya a producirse. Acuden a la letra pequeña de las normas de funcionamiento de este órgano para dejar claro que ese orden del día debe incluir lo que dice el presidente del Gobierno pero también lo que insten "la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía". Así que "ya veremos", deslizan.

El clima desde Andalucía no puede ser más tenso. Juanma Moreno no se está pensando un plante pero lo parece. Se desmarcan de lo que ha insinuado Isabel Díaz Ayuso, él siempre ha defendido que si llama el presidente del Gobierno hay que acudir, pero avisan de que se está convocando de "manera ilegal" y deslizan que así, sin cumplir el marco legal, puede que no llegue a celebrarse. Dejan en el aire el encuentro.

La financiación, una prioridad

Andalucía quiere hablar de financiación autonómica, de "ocupación de vivienda", del apagón y del "caos ferroviario". También del déficit de sanitarios y de la gratuidad de las guarderías. En la lista de prioridades cabe vivienda, formación profesional y universidades, como propone el Gobierno, pero desde luego no si no se acepta hablar de los asuntos que la comunidad ha marcado en rojo como prioridad. "Un paripé", "una foto" o "una sucesión de monólogos", llevan días diciendo los consejeros andaluces que va a ser la cumbre de Barcelona.

Con una deuda calculada de 1.500 millones de euros cada año por la "infrafinanciación" de Andalucía, la reforma de un modelo que ha cumplido ya once años pendiente de revisión es una urgencia para el Gobierno de Moreno. Más ahora que su rival en la oposición y en las urnas es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable última de que la reforma del sistema no esté sobre la mesa. El acuerdo de "una financiación singular" para Cataluña es uno de los grandes argumentos políticos para erosionar a la candidata socialista, a la que acusan de "traición" a los intereses de Andalucía y de dar privilegios a otro agraviando a Andalucía.

Con el apagón también hubo roces, después de que el Gobierno apuntara a Sevilla, Granada y Badajoz como las provincias donde se originó el incidente. Y el malestar es cada vez mayor, hasta escenas comunes de indignación y hartazgo en las estaciones de trenes de más tránsito como la de Sevilla, por el cúmulo de incidencias con la alta velocidad. El pasado 12 de mayo hubo otro colapso en el que miles de pasajeros quedaron atrapados en la travesía desde Madrid a Andalucía.

Del folio en blanco al plante

En la última Conferencia de Presidentes en Santander, el equipo de Moreno envió a los periodistas una foto justo cuando empezaba la reunión. Una carpeta abierta con un folio en blanco sobre la mesa. "Te envío foto con la documentación recibida con antelación para la reunión", remitió con ironía el gabinete. Aquel gesto tenía que ver con el malestar del barón del PP sobre cómo se había preparado aquella cumbre, en diciembre de 2024. Aseguraron que no había ni agenda ni posibilidad real de llegar a acuerdos.

El Gobierno de Pedro Sánchez habló de "una cita con una importancia histórica porque hemos tenido a todos los presidentes autonómicos, sin excepción". Moreno calificó la reunión de "mera puesta en escena". Las discrepancias eran más que evidentes, sin embargo hubo espacio para el saludo amable. Se podía respirar.

Ahora ya sabemos que en Barcelona, Moreno, si es que al final va, no le sonreirá a Sánchez y que el clima es asfixiante. Con la quita de deuda, el asunto que centró los titulares de aquel día cántabro, no ha pasado nada, sigue sin resolverse y sin que Andalucía esté dispuesta a aceptarla. Pero en el ecosistema político andaluz han cambiado muchísimas cosas. La más importante, la líder de la oposición a Moreno es ahora la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convertida en líder del PSOE andaluz y candidata en las próximas elecciones.

Si se cumple el calendario, las andaluzas serán en junio de 2026. Queda menos de un año y la olla a presión de la política andaluza ha empezado a pitar. Todavía la presión interior no ha alcanzado el máximo, posiblemente lo hará en los próximos meses, pero la olla ya está silbando.

Manifestación de Feijóo

Moreno fue de los primeros en dejar claro que acudirá el domingo, 48 horas después de la Conferencia de Presidentes, a secundar la manifestación de Madrid con la que Alberto Núñez Feijóo llamó a "los españoles decentes" a protestar contra la corrupción de Sánchez con palabras muy agresivas: "Toda mafia tiene un capo". El presidente andaluz también se ha subido al carro de las acusaciones de cloacas y guerra sucia contra su Gobierno, asumiendo una información de La Razón que hablaba de espionaje a Moreno y sus consejeros por parte de la militante socialista Leire Díez, la misma que supuestamente recopilaba información contra altos mandos de la UCO de la Guardia Civil y contra fiscales para derribarlos.

Con todos estos antecedentes del momento político en Andalucía, con un clima que no es tan asfixiante como en Madrid pero empieza ya estar demasiado enrarecido, importaría poco o nada el orden del día de la Cumbre de Barcelona pero es que encima no hay acuerdo. Todo apunta a que los puentes, si siguen abiertos, van a saltar por los aires.