Andalucía pide la reforma del sistema de emergencias tras la DANA y el apagón: “No podemos dudar ni aplicar criterios políticos”

En el análisis que se realizó tras la DANA de Valencia, Andalucía tuvo claro que en esas mismas circunstancias hubiese solicitado la declaración de emergencia nacional para que el Estado asumiera todas las competencias y la gestión. Cuando el pasado 28 de abril se produjo el gran apagón, la Junta fue la primera en solicitar esta medida con una estrategia a la que luego se sumaron otras ocho comunidades más de distinto signo político.

Pero en ambas situaciones de emergencia todo dependió de decisiones políticas, ya que la normativa establece que son las comunidades quienes deben solicitar la intervención del Estado y el Gobierno aceptar la propuesta. Y este es el marco legal que la Junta de Andalucía quiere que se revise como “aprendizaje” de las últimas emergencias.

“Hay que automatizar los procesos y objetivizar las condiciones. Nadie tiene que apretar un botón para que se active la emergencia nacional. Debe haber unos criterios y unos requisitos objetivos para que se aplique la emergencia nacional con independencia de decisiones políticas”, explicó el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante el encuentro #elcorreopregunta organizado por El Correo de Andalucía, de Prensa Ibérica con el patrocinio de Telefónica, Grupo Cox y la Fundación Cajasol.

En este sentido, Sanz recordó la experiencia del apagón cuando se declaró la emergencia nacional para unas comunidades autónomas y no para otras: “Nosotros no dudamos. Y de forma inmediata solicitamos la emergencia nacional. Pero no tiene sentido, si hay una emergencia nacional lo es para todos y no para algunos territorios sólo”. En este sentido Sanz abogó porque los “tintes políticos” no condicionen las respuestas ante situaciones de emergencia.

"Hay que estar allí para valorarlo": Sanz elude hablar del futuro de Mazón

Mientras sigue el debate por la situación del presidente valenciano, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA, el consejero Antonio Sanz evitó cuestionar abiertamente la gestión de la Generalitat subrayando que “hay que estar en los sitios para evaluar las decisiones”, pero al mismo tiempo marcó claramente las diferencias entre lo ocurrido en Valencia y la gestión en Andalucía.

Al margen de que la Junta hubiera activado de forma inmediata la declaración de emergencia, Andalucía tenía ya en ese momento testado el sistema es alert cuyo retraso en la implementación fue una de las claves de la gestión de la DANA. “En Andalucía, dos años antes ya lo habíamos ensayado ese mensaje a los móviles y lo teníamos testado”, subrayó Sanz. De hecho, cuando el temporal afectó gravemente a Málaga, ya se utilizó el sistema de mensajes en los móviles.

En el caso andaluz, además, la Junta tiene preparada una agencia de emergencias que desde este año ya centraliza y coordina todas las unidades, y mantiene un modelo de coordinación de emergencias con otras administraciones (local y central) que se ha implementado en repetidas ocasiones. Un planteamiento al que hay que añadir la presencia “en el terreno” tanto del consejero como del presidente andaluz, Juanma Moreno. “Hay que estar en los sitios para tomar las decisiones”, subrayó.