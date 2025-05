El auge del uso del vaper dispara la preocupación de los médicos

Los jóvenes ya no se lían un cigarro, ahora encienden su dispositivo electrónico al inhalar. El tabaco convencional se ha convertido en un fósil para los adolescentes, y vapear se ha disparado entre los menores andaluces. La publicidad feroz de la industria tabacalera, los atractivos diseños y los sabores tan variopintos como el de maracuyá o el de leche merengada han seducido al público más vulnerable. Así lo plantea el director del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía (PITA), el neumólogo Marcos García, que señala a las grandes marcas de tabaco como las responsables de convencer a los menores de que esta nueva forma de fumar es mucho menos perjudicial, encontrando así un filón para fidelizar a un nuevo público y aumentar sus ingresos.

«Como neumólogo, me preocupa el auge de los cigarrillos electrónicos o vapers, y que no se deben confundir con marcas como IQOS, eso es tabaco calentado. Se ha vendido que el vaper, por no contener tabaco, pero sí nicotina, es menos malo que el tabaco de toda la vida. Y eso no es cierto, no está demostrado», desmiente.

Los datos del plan autonómico, extraídos del informe Estudes publicado por el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía a final del año pasado, revelan que el 55% de los jóvenes andaluces mayores de 14 años han probado los cigarrillos electrónicos alguna vez, aunque por ley no puedan comprarlos ni consumirlos. Aun así, el escenario en Andalucía respecto al tabaco no es pesimista, esta comunidad autónoma puede presumir de haber disminuido su porcentaje de fumadores en la última década.

Sin embargo, el tabaco no convencional amenaza con romper la buena tendencia de los últimos años. Según el balance de 2023 del PITA, el consumo de tabaco ha bajado un 10% respecto a 2016, pasando del 30,3% al 20,9%. Sin embargo, los cigarros no convencionales están en auge. El 10% de la población andaluza lo consume o lo ha probado alguna vez, incluyendo pipas de agua, cachimbas, vapeadores y PTC.