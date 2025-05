Moreno concluirá la legislatura con otro récord: más de 50.000 millones

El último presupuesto de la segunda legislatura del presidente Juanma Moreno batirá otro récord histórico. Está previsto que supere los 50.000 millones de euros, lo que supone un incremento de al menos un 2,5% respecto al año pasado: más de 1.100 millones de euros. Este nuevo aumento se produce en el marco del actual sistema de financiación autonómico que el Gobierno andaluz denuncia como «injusto» para la comunidad.

La Junta de Andalucía ha firmado esta semana el inicio de todos los trámites necesarios para la elaboración de los presupuestos autonómicos y que puedan aprobarse en tiempo y forma antes de que acabe el año y de la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas. En esta fase, el equipo técnico ya ha realizado las primeras estimaciones y prevé que dada las perspectivas de crecimiento económico se pueda volver a crecer respecto a los 48.836 millones de euros de 2025 y superar la barrera de los 50.000 millones.

Crecimiento contínuo

Es una estimación que refleja en primer lugar que las cuentas andaluzas siguen creciendo con el actual sistema de financiación autonómica de 2009, como ha ocurrido durante los últimos años. Esta evolución es interpretada por el Ministerio de Hacienda como una prueba de que cada vez las comunidades cuentan con más dinero disponible para ejecutar sus políticas de gasto. Sin embargo, para el Gobierno andaluz, el crecimiento se produce pese a este déficit de financiación. Es decir, «al presupuesto le faltan al menos 1.500 millones de euros al año que nos corresponden».

Dada el momento político de cierre de la legislatura, este presupuesto no se va a ejecutar por parte del actual Gobierno pero su aprobación sí va a permitir de nuevo trasladar mensajes a la ciudadanía y establecer prioridades que vuelven a ser las mismas que en el 2024, según explicó la consejera de Hacienda, Carolina España: los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia y las inversiones y actuaciones que contribuyan a la dinamización económica y el empleo.

Entregas a cuenta

El Gobierno andaluz, como viene demostrando desde hace meses, asume que la legislatura va a concluir sin un nuevo modelo de financiación que depende no sólo de que el Ministerio fije una propuesta sino también de que en el Congreso haya una mayoría suficiente para aprobarla, circunstancia de enorme complejidad en estos momentos.

No obstante, la batalla política se mantendrá hasta el último momento, y más aún en campaña electoral, y de ahí que la Junta de Andalucía traslade la próxima semana en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes la propuesta de que la financiación esté encima de la mesa del orden del día de la reunión con Pedro Sánchez, al igual que otros temas como la sanidad, las infraestructuras o las telecomunicaciones. «Que en la próxima conferencia de presidentes no figure en el orden del día la financiación autonómica demuestra que no es un problema prioritario para el Gobierno ni para María Jesús Montero», zanjó Carolina España.