Concha Yoldi: "El gran reto es la integración con la suiza Mibelle, irá bien están ilusionados con pertenecer a la familia Persán"

Cada noticia de Persán supera a la anterior como eslabones de una cadena de crecimiento imparable que ha convertido a esta empresa familiar -como se sigue presentando en su página web- en uno de los gigantes europeos en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y el cuidado personal con sede en Sevilla. En marzo, la noticia de la firma del acuerdo con la cadena de supermercados suiza Migros para adquirir Mibelle, especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición así como el desarrollo de ingredientes activos, marcó un nuevo hito en la compañía que lidera Concha Yoldi, presidenta de Persán y de su fundación.

Yoldi ha ahondado en los retos de esta compra, mediante la que Persán se hace cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle en Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, en el foro Activos. Andalucía acelera, una economía en transformación, organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica y celebrado este viernes en la Fundación Cajasol con el patrocinio de Moeve, Morera& Vallejo, CTA, Quantica, Agr Biogas, Zona Franca Sevilla, Renault, Airbus, el Ayuntamiento y la Diputación Sevilla.

"Las fábricas de Mibelle son más pequeñas que las de Persán, el gran reto es la integración de los dos equipos, pero estoy confiada, tengo una ilusión muy importante, tienen un equipo fuerte, potente y también ilusionados en pertenecer a la familia Persán. El otro reto es exportar nuestra cultura y nuestros valores, la clave es no perder nuestra idiosincrasia", ha explicado Yoldi sobre esta operación. En términos de estrategia empresarial, era "una ocasión muy golosa y muy importante": "La única forma de crecimiento que teníamos era un crecimiento inorgánico o entrábamos en nuevas categorías o nos íbamos a nuevos países".

La adquisición de Mibelle supone un hito histórico en la expansión internacional de Persán, no en vano "uno de cada cuatro suizos tiene relación" con esta empresa, ha detallado. La compañía sevillana, proveedora de marca blanca para grandes cadenas de supermercados como Mercadona o Carrefour, cuenta con más de 2.000 empleados y tres plantas en Sevilla (España), Wróblowice (Polonia) y Saint-Vulbas (Francia). Con los 1.400 trabajadores de Mibelle, Persán sumará más de 3.000 empleados y su facturación se elevará por encima de los 1.000 millones de euros.

Cada país donde se asienta Persán tiene sus particularidades, no siempre sencilla. "En Polonia nos costó muchísimo y además cuando terminamos de comprar una fábrica muy antigua que venía de una cervecera de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hubo que abandonarla porque no era nada eficiente y construimos una nueva. Coincidió guerra Ucrania", ha detallado.

La experiencia en Francia, donde la lucha sindical tiene un enorme protagonismo abanderada por los chalecos amarillos, sin embargo es muy positiva para la presidenta de la empresa: "Para nosotros no ha sido nada complicado. Llegamos a una empresa con 130-160 trabajadores y en la primera reunión que tuvimos, en un turno en el que estaban prácticamente todos, les dije si querían hacerme alguna pregunta y sólo me peguntaron por nuestros planes para garantizar el relevo generacional. Me sorprendió mucho, no pensaban en ellos sino en la siguiente generación".

En España, los planes pasan por "fabricar para terceros; tenemos nuestras marcas, con las que se inició la empresa en tiempos de mi abuelo, y las marchas blancas para otros fabricantes y proveedores de detergente que por los motivos que sea deciden no fabricarse ellos mismo y se dedican más a marketing".

Una crisis en los 90 que se debería estudiar en las escuelas de negocios

Con una naturalidad y cercanía que atrapa, Yoldi ha hecho también parada en los días más complicados que tuvo Persán y también en la veces que han rechazado ofertas de compra por parte de multinacionales. "Sufrimos una crisis importante en los años 90, en aquellos momentos, éramos muchos accionistas, y yo tenía solo un 2,5%. Habían fallecido ya los tres socios fundadores y la segunda línea empieza a tener problemas. Le pido a mi marido, José Moya, que se implique, que entre, porque su experiencia era mucho más importante. En el 94 como las cosas iban tan mal, avalamos nosotros personalmente el crédito para pagar el salario del mes de agosto".

Pero es ahí en ese momento cuando afrontan el presente con la mirada puesta en el futuro: "Hacemos una transformación social muy fuerte y muy importante. Empiezan a vender algunas accionistas. Hay algunas ofertas de compra. Me reuní con las grandes multinacionales proveedoras de los productos químicos que necesitábamos y les dije "voy a dejar de pagarte dos meses" y claro, la primera reacción es terrible, pero les insistí "tengo que rehacerme, desde hoy te voy a hacer el plan de cómo te voy a pagar a partir del tercer mes. Hablamso con bancos y la hacienda pública y salimos adelante. Cuando le miras a los ojos a la gente y empiezas a cumplir, la gente se tranquiliza".

Es esa intución empresarial, liderazgo y transparencia la que ha llevado a gala todos estos años. Yoldi no ahorra palabras de reconocimiento para su marido, fallecido en 2021 un año después de que le fuera diagnosticado un cáncer. "La clave del éxito de Persán es el liderazgo tan importante que tenía José Moya, muy original en sus planteamientos, el caso de cómo se superó aquella crisis debería estudiarse en las escuelas de negocios".

Sobre el momento actual, Yoldi valora el "liderazgo sólido y personal, con categoría y cabeza" de Antonio Somé, CEO de la empresa, y sobre su futuro confía en el relevo generacional de la familia: "Mis tres hijos están muy bien preparados, tiene muy buenas cabezas, son muy trabajadores", ha respondido con una naturalidad que ha cautivado a todo el público.