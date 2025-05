Starlite Occident oferta 1.000 empleos para el verano en Marbella

El ciclo de conciertos Starlite Occident, que se celebra este verano en Marbella (Málaga) se prepara para celebrar su decimocuarta edición y ha abierto un año más el proceso de inscripción para sus jornadas de selección de personal con las que contratará a más de 1.000 personas.

Según han informado desde la organización en un comunicado, los candidatos interesados deben inscribirse a través del enlace https://starlitefestival.com/recruitment-starlite-marbella/ Las entrevistas presenciales tendrán lugar los próximos martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de mayo en el Palacio de Congresos de Marbella, donde se concluirá la selección final de futuros trabajadores.

Se cubrirán puestos de trabajo en las áreas de logística, restauración, 'ticketing', seguridad, 'hospitality', zona comercial y 'lounge'. Estas incluyen a su vez diversas ofertas profesionales con diferentes cargos como: taquilleros, acomodadores, jefes de zona y de barra, camareros, bandejas, 'runners', personal de reservas, 'hostess', administrativos, personal de mantenimiento, vigilantes, conductores, auxiliares de aparcamiento, coordinadores de logística, personal de office, cocineros, ayudantes de cocina, jefes de tienda y dependientes, entre otros.

Desde la organización destacan que formar parte de la organización del festival supone "una oportunidad de empleo extraordinaria, especialmente para los trabajadores de la Costa del Sol, que así lo manifiestan volviendo cada año a presentarse al proceso de selección".

Con contratos de hasta cinco meses de duración y un porcentaje de más del 90% de personas de procedencia local, el festival cuenta con un índice de repetición entre sus empleados del 70%.

Un ciclo de conciertos de junio a agosto

Del 13 de junio al 30 de agosto, el festival boutique más esperado del año llenará las noches de verano de Marbella de magia e ilusión, fusionando música en vivo, cultura y gastronomía en un espacio sin igual.

Consolidado como uno de los eventos musicales, culturales y de ocio más reconocidos, el festival de las estrellas vuelve a reunir en Andalucía a artistas de renombre internacional, para ofrecer experiencias inolvidables en un entorno único como es el de la cantera de Nagüeles.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Starlite Occident ha confirmado las actuaciones de Emilia (viernes 13 de junio), Duki (sábado 14 de junio); Nathy Peluso (viernes 20 de junio), Camila Cabello (sábado 21 de junio), Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Marc Anthony (jueves 3 y viernes 4 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Duran Duran (miércoles 9 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Gilberto Santa Rosa (viernes 11 de julio), Fito Páez (lunes 14 de julio), Pica Pica (martes 15 de julio), Pet Shop Boys (miércoles 16 de julio) y Erreway (jueves 17 de julio).

Asimismo, están en el cartel Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), UB40 feat. Ali Campbell (martes 22 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Il Divo (viernes 25 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Zaz (martes 29 de julio), The Kooks (miércoles 30 de julio), Ana Belén (jueves 31 de julio), Rels B (viernes 1 de agosto), Natalia Lafourcade & Valeria Castro (sábado 2 de agosto), y Santana (domingo 3 de agosto),

Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes (lunes 4 de agosto), Tom Jones (martes 5 de agosto), Clean Bandit (miércoles 6 de agosto), Guitarricadelafuente (jueves 7 de agosto), Amaral (viernes 8 de agosto), Texas (lunes 11 de agosto), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto), Carolina Durante (viernes 15 de agosto), Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos (sábado 16 de agosto), Siempre Así (martes 19 de agosto), Alejandro Fernández (miércoles 20 de agosto), India Martínez (jueves 21 de agosto), Tomatito & Israel Fernández (viernes 22 de agosto), Fangoria & Nancys Rubias (sábado 23 de agosto), Al Bano y Romina Power (miércoles 27 de agosto), y Camilo (jueves 28 de agosto y viernes 29 de agosto) completan por el momento el cartel de este festival.