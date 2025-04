Andalucía rehúsa rebajar el nivel de alarma hasta que no haya garantías de que no se repetirá el apagón

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno descarta rescatar sus competencias porque a esta hora el suministro eléctrico no se ha recuperado al cien por cien en todas las provincias y "no hay garantías", aseguran desde el Ejecutivo, de que no vaya a repetirse el apagón sin precedentes que dejó a toda España a oscuras.

A diferencia de otras comunidades como Murcia, cuyo presidente Fernando López Miras ya ha solicitado rebajar a la alerta 2 el plan de emergencias para que la comunidad recupere la gestión, en Andalucía no barajan en este momento ese escenario. Desde Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tampoco ha pedido rescatar sus competencias y asegura que está a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez evalúe la situación.

El Gobierno andaluz insiste en que hay todavía provincias sin suministro eléctrico. La delegación del Gobierno informa de que el suministro se ha restablecido al 100% en todas las provincias salvo: Córdoba: 95,5%; Jaén: 93,3% y Almería: 88,6%.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que se está evaluando la situación en estos momentos para ver si se decide rebajar o no el nivel de emergencia en las comunidades que ayer pidieron que gestionara sus competencias el Estado.

El Gobierno andaluz destaca que aún no tiene garantías de que el apagón no vaya a repetirse, por lo que prefiere ser cauto, y subraya además que en Andalucía aún no se ha restituido el tráfico de trenes con normalidad. El escenario, aseguran al medio día de este martes, casi 24 horas después de que España se quedara a oscuras, no permite todavía hablar de normalidad.

Emergencia nacional

A petición de las comunidades, el Ministerio de Interior decretó ayer el nivel de emergencias en grado 3 y la gestión desde el Estado de la emergencia en varias comunidades autónomas. "Ante esta situación y hasta que se consiga el restablecimiento de la normalidad, es preciso que desde los órganos competentes de la Administración General del Estado se adopten las medidas necesarias de dirección y coordinación en los ámbitos territoriales en los que, de acuerdo con la información suministrada por las distintas administraciones públicas, la mayor incidencia de esta emergencia de protección civil lo hace preciso. En este sentido, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia han solicitado la declaración de la emergencia de interés nacional", recogió la orden de Interior a la que tuvo acceso este periódico.

"La presente declaración de interés nacional surtirá efectos desde el momento en que se acuerda hasta que se declare su finalización una vez restablecida la normalidad, y se comunicará a los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas", recoge la propia orden del Ministerio de Interior.

En directo

Sánchez insiste en que su Gobierno tomará "medidas" para que un apagón como el de este lunes "no vuelva a suceder" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste durante su comparecencia en que su Gobierno tomará "medidas" para que un apagón como el de este lunes "no vuelva a suceder". El jefe del Ejecutivo ha avanzado que antes de ello es esencial "saber qué ha pasado de manera certera".

Sánchez asegura que el turismo en España "no se verá afectado" en el puente de mayo tras el apagón El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado que el sector turístico en España "no se verá afectado" durante el puente de mayo después del corte eléctrico producido este lunes en la Península Ibérica, que obligó a cancelar 344 de los 6.000 vuelos programados en la jornada de ayer.

Sánchez espera que el fallo del apagón se identifique "en las próximas horas o días" y exigirá "responsabilidades" a los operadores privados Pedro Sánchez ha asegurado que espera que Red Eléctrica identifique el fallo "en las próximas horas, si no días" y exigirá "responsabilidades" a los operadores privados.

Pedro Sánchez comparece de nuevo para explicar las circunstancias el apagón masivo que dejó este lunes a la España peninsular sin luz durante horas