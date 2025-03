Francisco Salado: «Rincón de la Victoria tiene todo lo que el visitante pueda desear. No hay razones para no venir»

- ¿Cómo define usted la oferta turística del Rincón de la Victoria?

Rincón de la Victoria dejó hace ya algunos años de ser un destino exclusivo de sol y playa. Es cierto que contamos con casi ocho kilómetros de litoral y uno de los mejores climas de Andalucía, pero lo cierto es que nuestra ciudad ha crecido exponencialmente como destino y la oferta turística es muy amplia. Creo que no me equivoco si digo que Rincón de la Victoria tiene todo lo que el visitante pueda desear. Porque a la oferta de sol y playa, añadimos unos rincones únicos que harán las delicias de los amantes de la naturaleza. En muy pocos sitios puedes pasar de estar recorriendo la orilla del Mediterráneo a hacer rutas de senderismo o en bicicleta en plena montaña. Contamos con unos acantilados en la zona de El Cantal que son la envidia de todo el mundo y el lugar preferido para recoger los mejores amaneceres y atardeceres. Además, contamos con un pueblo blanco, Benagalbón, de pequeñas calles blancas, de origen morisco y donde el tiempo parece haberse detenido. Y a todo esto, ofrecemos al visitante un rico patrimonio histórico y cultural que no está al alcance de muchos. Contamos con la única cueva de origen marino que existe en Europa, la Cueva del Tesoro, con otra cavidad, la Cueva de la Victoria, que es una experiencia de turismo activo, el yacimiento romano mejor conservado de Andalucía, Villa Antiopa, dos torres almenaras que datan del siglo XIV, y una fortaleza militar del siglo XVIII que es hoy día la sala expositiva más peculiar de Málaga. Y no puedo dejar de añadir que Rincón de la Victoria cuenta con una grandísima oferta gastronómica que va más allá del pescadito frito o espetado. La variedad y la calidad gastronómica de nuestro municipio te van a sorprender.

El municipio cuenta con un gran patrimonio histórico y cultural. / Alejandro Gómez

- ¿Qué novedades en materia de infraestructuras y equipamientos se van a encontrar los turistas cordobeses que en las vacaciones de Semana Santa elijan su municipio como destino?

Pues si hace mucho tiempo que no vienen a Rincón de la Victoria o no lo conocen aún, tienen que saber que contamos con tres hoteles, además de apartamentos turísticos reglados para pernoctar y un establecimiento para autocaravanas. La oferta gastronómica es muy amplia, puedes comer con las olas del mar Mediterráneo casi pegándote a los pies o elegir alguna venta típica de interior que ofrecen una alternativa consistente. Los días de vacaciones de Semana Santa te van a permitir visitar un municipio rico en patrimonio histórico como os decía antes. Villa Antiopa, un yacimiento romano único, la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria, la Casa Fuerte Bezmiliana, las torres almenaras a lo que hay que añadir una variada oferta de ocio y cultura. Para aquellos que necesiten o quieran hacer deporte durante sus días en Rincón de la Victoria pueden contar, además de los establecimientos reglados, con zonas específicas al aire libre, o uno de los parques mejor equipados para la práctica deportiva, Parque Baluma, en La Cala del Moral. Más de dos mil metros cuadrados donde hacer deporte, disfrutar con los más pequeños o tomarse algo fresquito. Y es que los niños son especialmente importantes para nosotros y, por todo el municipio, podrán encontrar parques infantiles donde disfrutar. El Parque de Huerta Julián es el más grande de Rincón de la Victoria, situado junto al Auditorio Municipal donde, según calendario, se llevan a cabo conciertos, eventos y obras de teatro. Creo que no se me queda nada atrás (risas).

- ¿Qué acciones se vienen realizando desde el Ayuntamiento para dinamizar las actividades culturales?

Está mal que yo lo diga, pero existen pocos municipios que tengan el calendario de actividades y eventos de Rincón de la Victoria. Como reza nuestro eslogan turístico, somos un municipio lleno de vida, de mucha vida. No hay semana en la que no tengamos exposiciones, conciertos, eventos gastronómicos, culturales, como charlas o presentaciones de libros. El que se aburra en Rincón de la Victoria es porque quiere. Aunque si me pides que te marque fechas concretas en el calendario, hay algunos eventos que no te puedes perder. Evidentemente, si vienes en Semana Santa podrás disfrutar de dos salidas procesionales, además de tener las de Málaga capital a pocos minutos. Pero en Rincón de la Victoria hay eventos importantes todos los años: los carnavales, el Concurso Tradicional de Verdiales, siempre el tercer sábado de septiembre, o la Fiesta del Boquerón Victoriano coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Victoria. Es la fiesta gastronómica más extensa en días de Andalucía. Y en verano, Rincón bulle con luz propia: ferias, Festival de la Zarzuela, Festival de la Comedia, títeres, conciertos… No hay excusas para no venir.

Cueva del Tesoro. / Córdoba

- Llega la Semana Santa, ¿qué momentos destaca de esta celebración que no hay que perderse?

Tenemos que partir de la base de que la Semana Santa en Rincón de la Victoria es muy humilde. Solo cuenta con dos salidas procesionales, una en Rincón de la Victoria y otra en La Cala del Moral. La primera sale el sábado previo al Domingo de Ramos y la segunda el Viernes Santo. Ambas son muy humildes, pero están cargadas de devoción y son dignas de ver y acompañar. Nuestro movimiento cofrade no es excesivamente numeroso, pero sí muy fuerte y arraigado. Dicho esto, tenemos la suerte de que nuestra ciudad está estratégicamente situada en la provincia y te diría que en Andalucía. Estamos a escasos minutos de Málaga capital, que cuenta con una de las Semanas Santas más importantes de España y Rincón de la Victoria puede ser un “campo base” perfecto para alguna escapada a la Semana Grande. De igual forma, desde Rincón de la Victoria se pueden vivir otras experiencias como El Paso de Río Gordo, una de las representaciones de La Pasión más carismáticas de nuestra región. Y ya, si quieres disfrutar de algo más que lo puramente cofrade, Rincón de la Victoria cuenta con todo lo anteriormente dicho. Insisto en que no hay mejor destino para las vacaciones.

Atardecer en Rincón de la Victoria. / Cristóbal Gómez

- ¿Qué mensaje lanza a los cordobeses que tienen en el Rincón de la Victoria su segunda residencia?

Yo creo que los cordobeses que tienen una segunda vivienda en Rincón de la Victoria son ya rinconeros que tienen su primera vivienda en Córdoba (risas). Son muchos los cordobeses que nos visitan durante todo el año. Como os decía antes, Rincón de la Victoria cuenta con una situación geográfica estratégica y estamos cerca de provincias como Córdoba, Sevilla, Granada o Almería. Los cordobeses hace décadas que descubrieron nuestro municipio y son muchos los que decidieron tener una vivienda en Rincón de la Victoria porque cada vez es más la gente que decide disfrutar durante más tiempo aquí. Pese a lo dicho en las preguntas anteriores, hay un factor diferencial que también influye a la hora de tomar esa decisión, y es la personalidad abierta y el trato amable de la gente de Rincón de la Victoria. Nadie es visitante en nuestra ciudad.

- ¿Y a los que aún no han tenido la oportunidad de descubrirla?

No sé si habrá muchos cordobeses que aún no conozcan Rincón de la Victoria, al menos de oídas. A los que aún no han disfrutado de nuestras playas, de nuestros rincones, de nuestra gente, de nuestra gastronomía, nuestro clima o de nuestros monumentos, les digo que aquí nos tienen. Somos un destino muy completo que te acaba enamorando y donde disfrutar como quieras. Creo que es la mejor elección que podrían tomar para las vacaciones que sean, incluso para una escapada de unos pocos días. Aquí tienen su casa.