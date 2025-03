La ley andaluza de gafas gratis llega al Congreso: Adelante espera que se apruebe este año

"El Andalucismo estará en el Congreso para defender que la salud no puede ser un privilegio de clase". Así ha anunciado el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en sus redes sociales que la ley de gafas gratuitas que aprobó el Parlamento andaluz, a propuesta de su grupo, está más cerca de convertirse en una realidad. Serán los diputados nacionales quienes tengan la última palabra y regulen punto a punto la gratuidad de los productos ópticos.

García acudirá al Congreso junto a un diputado popular y uno socialista para defender la norma. Esta será la primera vez que un diputado andalucista intervenga en el hemiciclo después de 20 años. Allí defenderá la importancia de que haya un acceso gratuito a las gafas para los menores y para aquellas personas en riesgo de exclusión. Los andalucistas confían en que la norma sea aprobada por la mayoría -después de haber tenido el apoyo de todos los grupos en la Cámara autonómica- antes de que termine el año.

El texto andaluz aclara que la gratuidad debe ser tanto del cristal como de la montura. Ahora bien, el portavoz de los andalucistas que será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se integra el Ministerio y todas las consejerías, quien lo "regule" con una normativa. Desde Adelante explican que la ley marca qué tiene que cubrir, pero el cómo hacerlo se realiza a través de un reglamento que puede variar con el tiempo. "Por ejemplo, un año pueden decir cubrimos hasta 300 euros, pero al año siguiente cubrimos hasta 310", ha puntualizado García a El Correo de Andalucía en varias ocasiones.

Un millón de andaluces afectados

La asociación Visión y Vida, compuesta por personalidades científicas y sociales interesadas en la mejora de la visión, revela que en Andalucía hay 168.319 niños en riesgo de pobreza visual. De hecho, desde Adelante destacan que, en total, en la comunidad autónoma alrededor de un millón de personas no lleva gafas o lentillas porque no se lo pueden permitir. Esto significa que uno de cada ocho ciudadanos de la comunidad autónoma no tiene los recursos suficientes para algo tan simple como ver.

Si bien la ministra de Salud, Mónica García, se ha mostrado a favor de una medida como esta en múltiples ocasiones, desde el Ministerio también se ha barajado desarrollar una normativa por la que se establezca una subvención, algo con lo que no coinciden desde Adelante, que reclaman que pasen a formar parte de la cartera de productos que cubre la Seguridad Social. De otra forma, la llegada de otro gobierno puede suspender la ayuda.

España no será el primer país en tomar esta medida si llega a aprobarse. Otros países europeos han desarrollado con anterioridad políticas similares para facilitar el acceso de la salud visual a aquellos que no pueden permitírselo. En concreto, en Alemania los menores de 18 años no tienen que gastar dinero en gafas o lentillas o en Reino Unido unos bonos especiales para ayudarles a costearlas. Todo, para que la vista sea un derecho y no un lujo.

En total, costear las gafas para todos los menores del país supondría una inversión de 260 millones de euros y ampliar esta medida para las personas en función de su renta supondría un desembolso de 447 millones en el total nacional. En la comunidad andaluza estas cifras serían de 50 y 90 millones respectivamente, aunque será el Gobierno de España quien se haga cargo de esta partida presupuestaria.