El retraso de los Presupuestos del Estado cuesta 300 millones al mes

Por segundo año consecutivo el Gobierno central cierra el primer trimestre del año sin Presupuestos Generales del Estado. Este parón vuelve a afectar directamente al sistema de financiación autonómica. Como ya ocurrió en 2024, las entregas a cuenta están congeladas y por tanto no se ha podido aplicar de momento el incremento previsto y comunicado a todas las comunidades autónomas. Esto supone una diferencia de entorno a 300 millones de euros al mes (ya se acumulan unos 900 millones). No obstante, no se trata de recursos que se pierdan ni generan un problema grave en el caso andaluz (que tiene tesorería suficiente) dado que este dinero se va a transferir a lo largo del año pero no con la periodicidad pactada.

Las entregas a cuenta a Andalucía correspondientes al año 2024 ascienden a 25.060 millones de euros. Sin embargo, la mejora de la recaudación sitúa la estimación para 2025 en 27.500 millones de euros. Esta diferencia debía estar recogida en los Presupuestos Generales del Estado, pero al no haber cuentas en vigor no se puede completar el procedimiento y en consecuencia abonar la cuantía que realmente corresponde a las autonomías. En 2024, al contrario de lo que ocurrió en la prórroga presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Hacienda recurrió a una fórmula extraordinaria para aprobar este aumento de las entregas a cuenta. Se aprobó entonces un decreto estatal, convalidado posteriormente, que permitió ajustar las cifras aunque con la complejidad de que se hizo bien entrado el año por lo que se acumularon importantes deudas con todos los territorios. Este año 2025, el Gobierno de España planteó una vía similar. Pero el acuerdo que incluía las entregas a cuenta se incluyó en la primera versión del decreto omnibus (que se presentó para la subida de las pensiones) y que fue tumbado en el Congreso por el PP, Vox y Junts. En la segunda versión, ya con los apoyos suficientes, este apartado se quedó reservado a la espera de una negociación en torno a los Presupuestos Generales del Estado. Desde el Ministerio de Hacienda subrayan que la intención en este 2025 es actualizar las entregas a cuenta haya o no Presupuestos Generales del Estado. Pero se reservan aún el momento en el que lo aprobarán. La tramitación de este decreto supondría, en la práctica, un gesto de la renuncia formal a la presentación de las cuentas y generaría por tanto nuevas tensiones en el seno del Gobierno y con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

"Nos deben 900 millones"

«Nos faltan 300 millones de euros al mes. Nos deben ya 900 millones», reclamó la consejera de Hacienda Carolina España ayer antes de la primera reunión técnica en torno a la quita de deuda que se mantendrá hoy. Desde el Gobierno, el delegado de Andalucía, Pedro Fernández, reivindicó por su parte el «incremento» de la financiación autonómica durante estos años y el aumento de los recursos dirigidos a Andalucía.

Junto a esto, existen otras dos cuestiones afectadas por la prórroga presupuestaria que la Junta sitúa como estratégicas. Por un lado, la financiación de la dependencia que no puede aumentar por segundo año consecutivo debido a la congelación presupuestaria (la Junta reclama 400 millones de euros por este concepto). Por otro lado, las inversiones dado en un escenario de prórroga presupuestaria no se pueden ejecutar nuevas inversiones y hay que remitirse a las que estuvieran ya formalizadas en las cuentas de 2024. No afecta sin embargo a la ejecución de los fondos europeos.

Esta reclamación andaluza se produce en pleno pulso político por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Pasan los meses (ya ha finalizado el primer trimestre) y no hay previsión de que las cuentas lleguen al Congreso ni de que cuenten con respaldos suficientes para su aprobación. No obstante, formalmente el Gobierno aún no ha desistido de presentar las cuentas para medir en la Cámara Alta el número de apoyos.