¿Qué tasa turística debería cobrar mi ciudad?: los alcaldes andaluces tendrán una app para medir qué pago aplicar

¿Es poco dos euros por persona y noche como tasa turística?, ¿es mucho cinco?, ¿qué volumen de recaudación supone eso para ciudades turísticas como Sevilla o Málaga?, ¿les merece la pena a los municipios de costa aplicar la tasa a lo largo de todo el año?, ¿renta esta tasa o espanta al viajero?, ¿debe pagar lo mismo el cliente de un cinco estrellas que el de un piso turístico? Este debate está encima de la mesa en Andalucía teniendo como espejo los ejemplos de ciudades y regiones españolas que aplican este cobro, como Barcelona, con el impuesto más alto, o Baleares, donde la ecotasa depende de la categoría del establecimiento, la temporada (alta o baja) y la duración de la estancia. Hasta ahora, el debate andaluz nunca se ha abordado en base al estudio de los indicadores propios de cada municipio. Para rechazar la tasa de plano o abrazarla, hacen falta datos.

Esta es la vocación que defiende la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), dar herramientas para que los alcaldes puedan medir su posición en el debate de la tasa turística. En concreto, la FAMP ultima una aplicación digital que permitirá a los municipios visualizar en tiempo real indicadores de una ciudad en relación al turismo, como la gobernanza, el nivel económico, el desarrollo sociocultural y la medición de la huella medioambiental que dejan los turistas. En una primera fase de la herramienta, la funcionalidad será la cuantificación de cómo podría ser el precio de esa tasa.

La idea, a futuro, es que la herramienta vaya incorporando más funcionalidades a partir de nuevos paramentos de estudio, explican desde la FAMP, que ha mantenido con sigilo este trabajo y cuyo foco, insisten, no es obligar ni posicionarse, sino ayudar a tomar decisiones en una organización plural por cuanto representa a los municipios andaluces y su disparidad política (el presidente es el alcalde de Córdoba, José María Bellido, del PP, y la vicepresidenta es Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando, del PSOE).

La idea de este organismo supramunicipal es cuadrar la agenda de las tres instituciones impulsoras del Observatorio para la sostenibilidad turística local en Andalucía, FAMP, Confederación de Empresarios y Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, para presentar esta herramienta antes del verano, a las puertas de la campaña estival donde muchos municipios andaluces pueden testar todas las caras en convivencia con los la ciudadanía local.

Para el diseño de esta app, según este organismo, "se ha requerido un intenso trabajo de gestión y coordinación para garantizar el acceso a fuentes oficiales de datos, se han llevado a cabo negociaciones con los titulares de la información necesaria y se han implementado mecanismos para validar los datos recopilados", con el objetivo de que el Observatorio sea una herramienta "transparente y alineada con las necesidades reales de los municipios andaluces". La función no es solo recoger datos, sino que sirva, según la FAMP, "para evaluar el grado de saturación turística de los municipios". El grupo de trabajo ha tomado como referencia el Informe de la OCDE Medición y control de la sostenibilidad del turismo a escala regional en España.

En los últimos meses, el debate se ha avivado en ciudades de todo el país: en 2025, Santiago, gobernada por el BNG en coalición con Compostela Abierta, planea introducir una tasa turística que podría variar entre 1 y 2,50 euros por persona y noche, enfocada en los peregrinos y turistas que visitan este destino clave del Camino de Santiago. El objetivo es financiar la conservación del patrimonio y mejorar los servicios. En Toledo, el gobierno de coalición PP-Vox ha anunciado planes para una tasa turística de entre 1 y 2 euros por noche, destinada a preservar su casco histórico y mitigar la presión turística.

Un debate que dividió hace un año al Gobierno andaluz

En el primer cuatrimestre de 2024, el debate de la tasa turística dividió al Gobierno andaluz y tensionó las relaciones de la Junta con los alcaldes a cuenta de este asunto: varios consejeros del Gobierno andaluz, una de ellas la de Hacienda, chocaron con la tesis de Arturo Bernal, titular de Turismo y contrario a la aplicación de este tributo.

Durante semanas, de forma escalonada, alcaldes de capitales andaluzas -todas gobernadas por el Partido Popular tras las elecciones de mayo de 2023 (Jaén pasó a manos del PSOE tras la moción de censura de primeros de año)- fueron posicionándose cada vez de manera más clara y en público a favor de la creación de esta figura cuyo cobro mitigaría los efectos del turismo para financiar gastos que se multiplican en ciudad. Así lo han dicho en entrevistas recientes tanto el veterano alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que ha llegado a vincular esta tasa con la construcción de VPO, como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que cuando abordar este tema recurre al argumento del gasto en servicios municipales -limpieza, seguridad, conservación patrimonial- que deviene con cada visitante, que genera riqueza pero también impacto en las ciudades. También Cádiz aboga por estudiar un cobro que se ve de forma natural cuando se visita ciudades monumentales de toda Europa.

Esta tensión soterrada afloró de una forma pública cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, instó a su consejero de Turismo a debatir con el sector sobre la idoneidad o no de la creación de esta figura impositiva en Andalucía. Semanas antes, el presidente de la FAMP, Bellido dio un paso adelante y abogó por crear un grupo de trabajo con la Junta y el sector para estudiar la tasa. Pidió debatir, estudiar y no negar una corriente de opinión que estaba y está en la calle.

Por fin, el 27 de mayo del año pasado, se sentó en Málaga tres patas del debate: los municipios, representados por la FAMP, la Junta, con el consejero de Turismo Arturo Bernal como portavoz, y la CEA, a través de Javier González de Lara en representación de la patronal. Dos titulares salieron de aquella primera foto, eminentemente política: la tasa turística no se iba a aplicar porque era "prematura" pero las partes se comprometieron a crear un grupo técnico de trabajo formado por especialistas de las tres entidades, con el objetivo de desarrollar un modelo de recogida y análisis de datos. El primer resultado, casi un año después, será esta aplicación tecnológica.

Con todo, preguntado por el punto en que se encontraba el estudio de la tasa turística, en la rueda de prensa de balance del decreto de pisos turísticos, el consejero alabó el trabajo "muy interesante que estaba haciendo el grupo de trabajo" pero contestó en la misma línea argumental con la que se sentó hace un año a la mesa del Observatorio: "La tasa no es la solución para la infrafinanciación de los ayuntamientos, cuyo modelo ya nació deficitario hace 30 años"; "no se puede demonizar una actividad que representa tanto para la riqueza de Andalucía", "los impuestos se establecen a los elementos que son nocivos: alcohol, tabaco... Poner impuestos al turismo es lo mismo que asumir que el turismo es malo o peligroso para la población y eso es una visión injusta y además irresponsable". Sin embargo, en su relato argumental, añadió un elemento más hasta ahora no empleado y cuanto menos peliagudo: "Cada día visitan la ciudad de Sevilla 15.000 turistas y cada día vienen a Sevilla 350.000 personas del área metropolitana, ¿se les pide a ellos también una tasa?".