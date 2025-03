La Junta avisa de que no habrá teletrabajo si no hay resultados positivos

El gran reclamo de los funcionarios de la administración andaluza en este momento es la ampliación de los días de teletrabajo. En estos momentos, los empleados públicos tienen solo un día de trabajo a distancia, pero la Junta ultima un decreto, que se encuentra en periodo de consulta pública, para aumentarlo hasta los dos días. Aun así, advierten de si no hay resultados positivos, el teletrabajo será suprimido. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha firmado un acuerdo con los sindicatos para definir las reglas del teletrabajo en la administración general para «actualizar» la función pública a los nuevos tiempos y a una administración más digital. Así, dentro de poco, todos aquellos empleados públicos cuyas labores se lo permitan, podrá trabajar desde de casa más días en semana siempre que esto no sea confundido con días de descanso. «Si se pretende confundir teletrabajo con vacaciones, nosotros no vamos a jugar», ha sentenciado el consejero José Antonio Nieto. El dirigente popular, que participó ayer en un desayuno informativo de Europa Press, explicó que la Junta «ha tomado una decisión intermedia entre las comunidades autónomas que han puesto mas días y Andalucía, que era la que menos tenía», pero ha alertado a los empleados públicos de que «si los objetivos del teletrabajo son positivos» este se mantendrá y si no, será eliminado.

Mientras que en otras comunidades autónomas los días de teletrabajo en la función pública están entre los dos días y medio y los tres, en Andalucía, en este momento, los trabajadores de la administración pública solo pueden trabajar desde casa un día a la semana. Ahora, la Consejería ha pactado ampliar este teletrabajo, pero solo hasta los dos días, algo que denuncian los sindicatos, que insisten en la importancia de subir a tres. Si bien que desde los sindicatos confían que la evaluación de este teletrabajo sea positiva y se aumenten los días de trabajo a distancia, la Junta, y el consejero responsable en particular, no menciona nada al respecto de una futura ampliación y se centra exclusivamente en su posible reducción.

Desde la Consejería de Justicia insisten en la importancia de no confundir teletrabajo con no trabajar o, en el polo opuesto, con estar todo el día conectado. Aunque el pacto señala, por unanimidad, que el teletrabajo es una forma de trabajo, en la administración siempre va a haber algún tipo de presencialidad. Así, el nuevo decreto que se espera que pueda ser aprobado dentro de cinco o seis meses, aunque no hay fecha concreta para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su posterior entrada en vigor, marcará las necesidades del trabajo a distancia en la función pública.