Andalucía prioriza la vigilancia de ríos y embalses por Martinho

El Gobierno andaluz prioriza la vigilancia de ríos y embalses en la comunidad, a pesar de la «tregua» que ha dado temporalmente la lluvia, porque ha advertido de que la situación de riesgo se mantiene aunque no haya avisos vigentes ahora. Además, prosigue el dispositivo de búsqueda del motorista jerezano que fue arrastrado por la corriente en Pujerra y cayó al río Genal.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido a los andaluces que no caigan en la confianza al ver que no está lloviendo, ya que ha avisado de que es mucho más peligroso el día después de las lluvias, cuando los ciudadanos vuelven a moverse más, ir al campo o cruzar arroyos, por ejemplo. «En un minuto puede venir una riada», ha señalado Sanz, quien ha explicado que ahora hay muchas escorrentías y se están produciendo desembalses por seguridad que provocan aumentos de caudal de los ríos y algún desbordamiento, aunque no esté lloviendo. Los niveles de los ríos han bajado y actualmente no hay ninguno en rojo en la comunidad, aunque siete están en naranja.

Ahora mismo hay dos puestos de mando avanzado, uno en El Palmar de Troya, de Sevilla, para vigilar el Guadalquivir, y otro en Jerez, que se montó ante la elevación del río Guadalete. La agencia de Emergencias andaluza mantiene «una extrema vigilancia», también en la localidad gaditana de Espera o en las sevillanas de Cantillana y Montellano. En Sevilla, se vigila el río Tamarguillo, que se desbordó. Durante la dana y posterior tren de borrascas, que lleva ya veinte días, el 112 ha coordinado unas 3.200 incidencias. Málaga es la provincia que acumula más, con 780, seguida de Cádiz, con 622.

Sanz ha explicado que se valora la vuelta a sus casas de los desalojados. En las últimas horas hubo quince desalojados en Carmona, diecisiete en El Palmar de Troya, tres en Los Palacios y uno en El Gastor, además de otras en Utrera.