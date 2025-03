La mitad de los alumnos de FP en Andalucía consiguen trabajo al año

La Formación Profesional está alcanzando datos históricos entre el alumnado andaluz. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Sevilla, ha sostenido que del total de alumnos que están titulados con una FP, el 46,13% logran un empleo al año de finalizar sus estudios, la cifra más alta desde que se analiza la inserción y siete puntos más alta que la de la promoción 2018-2019, hace cuatro años.

El porcentaje crece en algunos sectores, como es el caso de la Mecánica o la Electrónica, dos de los ámbitos profesionales con mayor empleabilidad, que alcanza el 52,56%. «Y para los alumnos que no encuentren trabajo, podrán poner en su CV las prácticas que hayan llevado a cabo y eso también pone en valor al estudiante», ha añadido la consejera sobre el funcionamiento de la modalidad dual, que desde este curso se imparte íntegramente en los ciclos de FP, con un total de 167.907 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 2.049 son de nueva creación.

La consejera ha apelado a la «necesaria colaboración con las empresas» para que se comprometan en el proceso de formación de los alumnos. En este sentido, a diferencia del proceso de prácticas que se venía llevando a cabo en los centros de FP en los últimos años, con la implementación íntegra del modelo dual, los alumnos pasan el 50% del tiempo de formación en las aulas y el otro 50% en las empresas, por lo que las compañías ahora tienen una responsabilidad mayor en la formación de los alumnos de FP.

«Tenemos que seguir trabajando no solo en la parte de la oferta, sino también en convencernos de que la oportunidad de la FP es real y ahora no funciona si la empresa no se incorpora, por lo que también las pequeñas empresas y las Pymes tienen que dar el salto para adherirse a la formación», ha añadido la consejera.

La Formación Profesional, según Castillo, ha sido una de las grandes alternativas para aliviar el porcentaje con relación al abandono escolar y a la tasa de ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan. Castillo ha ofrecido los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre formación y empleo en Andalucía donde la Tasa ninis se encuentra este año en su «mínimo histórico en Andalucía», un 14,55%, casi seis puntos menos que en 2017, cuando estaba en un 28% aproximadamente.

En cuanto al abandono escolar, el porcentaje lo sitúa ahora mismo en un 15,5%. «Estamos mejorando muchísimo en eso y también en la tasa de titulación que está ahora mismo en un 77% entre FP y Universidad», ha apuntado.