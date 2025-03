Bendodo ataca a Vox: «No se puede apoyar al campo y a los aranceles»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha cargado este viernes contra Vox por su respaldo al presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que "no se puede apoyar al campo español y apoyar los aranceles".

Así lo ha manifestado durante un acto en el que han participado también el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y la europarlamentaria del PP Carmen Crespo, organizado junto al PPE.

Ha recordado que el sector agrario representa el 9% del PIB y el 11% de todo el empleo en el país.

"Doy otro dato: Andalucía ha obtenido el mejor registro de exportaciones agroalimentarias de los últimos 30 años. Y eso no puede ser por casualidad. Eso es porque hay un Gobierno de Andalucía, de Juanma Moreno, y de consejeros como Ramón, que realmente funciona", ha dicho.

Ha apuntado que en el PP están en contra de cualquier medida que perjudique a dichas exportaciones y al campo en general, "vengan de donde vengan".

"Soplar y sorber al mismo tiempo"

"Vox decía 'somos el partido del campo'. Ah, muy bien. Pues yo le pregunto al partido este que se denominaba del campo si está a favor de los aranceles que impone Trump, su amigo Trump", ha planteado.

"Soplar y sorber en la vida al mismo tiempo no se puede (…). No se puede apoyar al campo español y apoyar los aranceles al mismo tiempo. No se puede. Y eso Vox tendrá que decantarse por una opción o por la otra. Por tanto, ya se está notando que, evidentemente, ellos no son el partido del campo, sino que son el partido de ellos mismos", ha añadido.

Ha sostenido que el campo necesita medidas como las incluidas en la propuesta de ley de fiscalidad agraria registrada por el PP, que según él va a suponer un ahorro de 700 millones de euros en impuestos, con iniciativas como la bajada del IVA del 21 al 10 % por compras de equipamientos o deducciones del 25 % de los costos de los seguros agrarios.

Ha aseverado que todos los españoles tienen una "deuda pendiente con la gente del campo", toda vez que ha apuntado que el primer paso para saldarla es acabar con el "infierno fiscal agrario en el que nos ha metido el presidente del Gobierno".