Andalucía refuerza su rechazo a la quita de deuda: "Es dinero del Monopoly, es ficticio"

El rechazo de la Junta de Andalucía a la propuesta de una quita de deuda escenificado en su liderazgo en el plante al Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha reforzado desde la celebración del Día de Andalucía, el pasado 28 de febrero. El Gobierno andaluz viene desde entonces consolidando sus argumentos contrarios a una medida que en el caso andaluz supondría una rebaja del endeudamiento existente de 18.790 millones de euros, lo que dejaría la deuda en la mitad, en niveles previos a la crisis económica. Es la comunidad más beneficiada por el reparto.

El Gobierno andaluz asume que no es una medida con un impacto negativo para la comunidad autónoma, pero que "no sirve" para mejorar las cuentas autonómicas. "Servirá para otras comunidades, pero no para Andalucía. Nosotros no tenemos un problema para salir a los mercados y ya tenemos la máxima calificación de nuestra deuda. Nuestro problema es de financiación", reiteró la consejera de Hacienda, Carolina España, en una comparecencia solicitada por todos los grupos de la oposición que, salvo Vox, mantienen su reclamación a la Junta de que se acoja a la quita de la deuda que ofrece el Ministerio de Hacienda.

"No es dinero de verdad, es dinero del monopoly y ficticio (...) Nos quieren ofrecer el postre (la quita de deuda) saltándose el primer y el segundo plato (el sistema de financiación) y así no se resuelve nuestro problema, que es que tenemos hambre y nos faltan 1.522 millones de euros", explicó la consejera en su comparecencia parlamentaria, quien incidió en que la quita de deuda no permite aprovechar el ahorro de intereses.

Rechazo de la oposición

Por su parte los grupos de la oposición criticaron que se "desprecie" la oferta de quita de deuda por casi 19.000 millones de euros: "Los andaluces no entienden esa postura de la Junta. Se opone a la quita de deuda sólo por sectarismo y por una posición ruin y miserable", afirmó la diputada socialista Alicia Murillo.

"La Junta tiene perdido el debate sobre la condonación de la deuda, recurriendo a argumentos tan pocos rigurosos e incongruentes. No aceptar la quita de deuda es lesivo para los intereses de Andalucía. Un 40 por ciento de deuda menos es mejor que un 40 por ciento de deuda más", sentenció Nieto, quien ha calificado de "irresponsabilidad" que las comunidades gobernadas por el PP se levantaran de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) durante el debate sobre la condonación de deuda.

Precisamente el PSOE ha elevado al Pleno del Parlamento una iniciativa para forzar una votación en la Cámara sobre la propuesta de quita de deuda (dado que el plante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera impidió que hubiera ninguna votación). El PP ya ha anunciado su voto en contra a esta propuesta.