Andalucía mira al mercado asiático para paliar los efectos de los aranceles de EEUU

La política arancelaria de Donald Trump ha puesto del revés las transacciones comerciales mundiales. La UE ha anunciado este miércoles gravámenes a productos procedentes del país norteamericano por valor de 26.000 millones, después de que el presidente estadounidense anunciara un nivel del 25% para el antiguo continente.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este jueves, durante la clausura del foro Andalucía en positivo: la empresa liderando el futuro organizado por la CEA, que a Andalucía le van a afectar "notablemente" los aranceles de EEUU.

Así, Moreno, ha apostado por la "diplomacia inteligente", si bien ha apuntado la necesidad de que algunos sectores que exportan a EEUU empiecen a dirigirse a otros países, como Asia.

Moreno: "hay que mirar a los mercados asiáticos"

"Hay que dirigirse a algunos mercados maduros, como China o Japón, que valoran positivamente el producto andaluz", y ha anunciado que la Junta ya trabaja en una acción comercial en el país nipón "porque puede ser una salida interesante".

"La incertidumbre que estamos viviendo es terrible, se me rompe el corazón ver a empresas que conozco y que llevan décadas trabajando en EEUU a las que se les va a complicar mucho la actividad", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que a Andalucía -segunda comunidad exportadora a Estados Unidos tras Cataluña- "nos afecta mucho y habrá que recalcular las cifras previstas"

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi ha reconocido en este mismo foro que "a Europa [la política arancelaria de Trump] es algo que va a hacer daño, hay que decirlo abiertamente y, en el caso español también lo va a hacer por sectores".

"Y no sólo eso, sino que va a poder afectar de una manera muy especial a una contracción del mercado también a nivel europeo al no poder exportar otros bienes y también a la entrada de mercados que no son Estados Unidos también en Europa: hay que ver qué pasa", ha abundado.

Aranceles al vino: "Ellos se lo pierden"

Por otro lado, Garamendi ha defendido además la posición europea ante la política de Trump, si bien ha asegurado que "el objetivo debería ser volver otra vez al multilateralismo, a lo que es el comercio a nivel internacional, que es lo que realmente hace que todas las economías y que las sociedades funcionen mejor".

Sobre si se ha quedado corta la respuesta de la UE, Garamendi ha indicado que "estas cosas hay que hacerlas con prudencia o con firmeza y habrá que ir evaluando en función de cómo se vayan desarrollando los temas o cómo se vaya viendo que está afectando de una u otra manera".

En cuanto al anuncio de Trump de gravar un 200% el vino español y europeo, ha respondido tajante: "Él se lo pierde porque el vino español es maravilloso". En este sentido, ha tildado la medida como "un error enorme y yo, sinceramente, creo que es una política económica errática".