Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, ha estado al frente de la delegación andaluza en la ITB de Berlín, una cita en la que destaca el trabajo que se ha realizado para seguir creciendo en un mercado tan vital como el alemán. El consejero admite que el turismo, «como todas las actividades», tiene algunos «inconvenientes» pero asegura que la Junta está trabajando con ahínco para resolverlos y valora el nuevo decreto de vivienda, que cree que «pone claramente a Andalucía como un elemento proactivo para resolver el problema»

-¿Con qué objetivos ha estado Andalucía presente en esta edición de la ITB de Berlín?

-Queremos seguir consolidando este mercado como uno de nuestros mercados más importantes. Alemania es el primer emisor de turistas, pero no tenemos la mejor posición porque somos los cuartos después de las islas y de Cataluña, pero seguimos pensando que es un mercado de oportunidad creciente y en el que estamos teniendo además crecientes niveles tanto de turistas como especialmente de gasto. Estamos creciendo en turistas en torno al 10% , sin embargo, el gasto de los turistas que estamos siendo capaces de elegir y de enfocar, pues nos aporta casi un 40% de incremento con respecto al año pasado. Entonces estamos en la estrategia correcta de mantener el mercado alemán, de cambiar también el perfil de público y eso nos hace tener mejores resultados en cuanto a ingresos y también a empleo si tenemos la capacidad de traer a turistas fuera de la temporada y gestionar la estacionalidad para que haya una mayor estabilidad en la industria y también habrá una mayor estabilidad en el empleo y eso es fundamental para nosotros. Más negocio, más estabilidad y mejor empleo y más estable, un empleo de mayor calidad. Al final el objetivo es que el turismo no sea una actividad incomprendida por el público, a veces incluso piensan que puede ser hasta negativa porque les crea algún tipo de incomodidad o inconveniente. Tiene que ser una actividad económica que el público en Andalucía perciba como positiva como que le reporta economía, le reporta empleo y al final riqueza y prosperidad.

-Han incidido en esta feria también en la necesidad de que el turismo se reparta en Andalucía tanto en el tiempo como en el territorio.

-Sí, la gestión de la estacionalidad tiene dos vertientes. Hay una estacionalidad temporal y una estacionalidad territorial. El turismo en Andalucía en las décadas anteriores era un modelo diferente al que nosotros queremos poner en marcha, queremos desarrollar y estamos desarrollando de hecho. Era un turismo muy enfocado en el turismo litoral y en la temporada alta. La gente venía desde mayo a agosto y venían todos al litoral. Era un modelo que tenía su sentido hace décadas, pero que ya obviamente no sirve. Queremos conseguir una actividad económica que sea 365 días al año, generadora de riqueza y de empleo y de prosperidad para los andaluces. Por lo tanto, hace falta modificar el modelo. Y ese modelo es un modelo desestacionalizado, que mira al interior también, que mira al turismo rural, que mira a otros momentos del año diferentes a la temporada alta. Fundamentalmente el primer y el tercer cuatrimestre del año. Estamos creciendo mucho más en el primer y el tercer cuatrimestre que en el segundo, que es el de la temporada tradicionalmente alta en Andalucía. Y también lo estamos consiguiendo, por ejemplo, en el turismo internacional, atrayendo turismo internacional de otras latitudes diferentes al mercado cercano europeo, que tiene unos usos y costumbres bastante parecidos a los nuestros en cuanto a las vacaciones. Pero si traemos público del Asia y del Pacífico, o traemos público del Norte de América, pues vienen a completar ese balance de turismo en otros momentos del año, y eso hace que también que el modelo de la gestión de la estacionalidad funcione mejor. Ya estamos consiguiendo muy buenos resultados y podemos decir, ya que tenemos un sector mucho más estabilizado, con una tasa de estacionalidad que es la menor de toda la historia, por debajo del 18%, cuando en los años 80,90 y principio de los 2000 la temporalidad estaba entre el 80 y el 50%.

-El turista alemán es un turista exigente, que busca experiencias y se preocupa por aspectos como la sostenibilidad. ¿Se está logrando que vean Andalucía como un destino sostenible, moderno, adaptado a las necesidades del siglo XXI?

-Sí, no solamente tenemos la información que nos dan nuestros canales de operación, sino también los que nos da oficialmente Turespaña o incluso la Embajada a través de la oficina de turismo. Y finalmente se está produciendo esa relación entre Andalucía y un turismo y una actividad que se preocupa cada vez más de la sostenibilidad. Para este mercado particularmente, para esos nuevos consumidores a los que buscamos, que son los millennials y que son los generación Z, la cuestión de la sostenibilidad es básica. Y entender que se realizan esfuerzos tan importantes como los que estamos realizando en Andalucía, pues para combatir la sequía o para aprovechar mejor los recursos naturales, especialmente el agua, yo creo que es muy bien valorado y al final tenemos esa respuesta creciente del público alemán. Aquí en Alemania hay sequía, me lo decían los operadores. Berlín está en una situación no límite, pero muy desconocida. Hay pantanos y lagos alrededor de la ciudad que están secos y es la primera vez en muchos años que los berlineses tienen esta situación. Todo esto al final se alinea para que esos esfuerzos que hacemos en Andalucía sean muy bien valorados y haya una sensibilidad especial con esa actividad.

-Hablando de gestión y de hacer ver al ciudadano que el turismo no es una actividad negativa en cuestiones como la vivienda, ¿se van a ver esos cambios con las nuevas normativas que se están aprobando por parte de la Junta?

-Cualquier actividad económica genera inconvenientes, genera externalidades negativas que tienen que ser corregidas. De ahí a considerar que la vivienda turística o el turismo sea la causante del problema de la vivienda en mucha distancia. Es decir, entendemos que el causante del problema de la vivienda es la Ley del derecho a la vivienda y la nula planificación que se ha hecho por parte de las autoridades públicas del Estado en relación con esta materia, que tenían que haber provisto suelo, que tenían que haber previsto recursos de construcción para tener una vivienda disponible a medida que fueran creciendo las necesidades. Esto no ha sido así, la mala planificación nos ha llevado a donde estamos ahora. Querer echarle la culpa de esto a los que pasábamos por allí, como es el turismo, pues la verdad que me parece, primero, de irresponsables, y segundo, de no querer resolver y de no querer afrontar el problema. Ahora el decreto ley de vivienda pone claramente a Andalucía como un elemento proactivo para resolver el problema de la vivienda y los ayuntamientos van a poner a disposición de los las compañías constructoras muchísimo suelo barato para que se puedan edificar viviendas de protección oficial.

Bernal destaca que el turista alemán valore a Andalucía como un destino sostenible. / L. O.

-¿Y en el caso de la vivienda turística?

-La LISTA es una ley que en su decreto de desarrollo establece que los ayuntamientos pueden dejar en suspenso la concesión de licencias cuando haya previsto hacer una modificación urbanística. Eso es una cosa y el artículo 6, el decreto ley que incluye las modificaciones que hemos realizado dentro del decreto ley de vivienda, en relación con la vivienda turística, es otra muy distinta. Lo que decimos es que hay una compatibilidad entre el suelo residencial y el suelo económico industrial y que son los ayuntamientos los que tienen que justificar, por razones de interés general, que ese suelo se acoge a algunas limitaciones, por tiempo en este caso indefinido. Si el Ayuntamiento de Málaga entiende que en el centro urbano de Málaga hay solamente la posibilidad de instalar hasta el 10% de vivienda turística, pues entonces es una limitación permanente que establece la normativa urbanística. Lo que le damos nosotros es la cobertura a través del decreto ley y del decreto de vivienda turística para que esa normativa se pueda aplicar de forma inmediata en tanto se modifica el plan de ordenación urbana del Ayuntamiento de Málaga. Una cosa es la suspensión del proceso de emisión de licencias urbanísticas porque el plan de ordenación urbana del municipio está en transformación, está en innovación, y otra cosa distinta son las viviendas turísticas que tienen una posibilidad en función del modelo de ciudad que tiene cada ayuntamiento de establecer limitaciones en zonas concretas, siempre en base al interés general. De hecho, el decreto de vivienda turística y el decreto ley reciente que se ha aprobado insisten en la misma cuestión. El suelo es compatible, porque no todos los ayuntamientos tienen esa necesidad. La única norma que tiene el Ayuntamiento para regular su futuro es la norma urbanística. El Ayuntamiento no tiene capacidad legislativa, nada más que una, que es el plan de ordenación urbana. Ahí dicen cuál es el modelo de ciudad que quieren.

-¿Y esos cambios normativos se están trasladando para que el ciudadano de a pie los conozca?

-La única forma de que el ciudadano comprenda que el turismo es bueno es seguir trabajando como lo estamos haciendo y regulando la actividad, igual que lo hacemos con los hoteles, con los restaurantes, con las agencias de viaje, cualquier actividad económica que se recoja dentro de la industria del turismo tiene que estar regulada, porque al final nos damos cuenta de que tiene mucho impacto, mucho impacto económico pero también social. Y cuando regulamos los hoteles estamos regulando una modalidad de alojamiento, cuando regulamos los campings, igual cuando regulamos la vida turística, que evolucionó muy rápidamente y fuera de control. La primera regulación que hubo sobre vivienda turística en Andalucía fue en el año 16, y fue un registro, o sea, no había ninguna limitación, era un registro. Y entonces, usted quería registrar su casa, pues la registraba, y ya estaba registrada, con una declaración responsable. Ahora el decreto contiene elementos de calidad, de habitabilidad, por lo cual ya está estableciendo criterios diferentes. Segundo, que nosotros también estamos incluyendo en los diferentes procedimientos de comprobación y de inspección ya criterios para que no se inscriban viviendas que están fuera de ordenación. Y por lo tanto tampoco puede ser comercializada en una plataforma, porque la relación que tenemos con las plataformas es un registro de inscripción, es el que se tiene que validar para poder vender la vivienda en la plataforma . Todo eso estamos haciendo para regular y para ordenar todo este proceso. El turismo una grandísima actividad que genera 30.000 millones de euros de ingreso, que genera más de 450.000 puestos de trabajo. Eso es fundamental para entender que el turismo es una gran actividad y que obviamente, como todas las actividades, tiene algunos inconvenientes, pero trabajamos con ahínco para resolverlos.

-En la ITB se ha trabajado también con miras a mejorar la conectividad aérea de Andalucía y no sólo con aquellos con más conexiones. En Córdoba, por primera vez tres compañías ofrecerán vuelos a Canarias, Mallorca y Barcelona. ¿Se ha logrado algún compromiso con Eurowings para conectar con Alemania? ¿hay negociaciones con otras aerolíneas?

-Pues siempre estamos en contacto con todas las aerolíneas que están desplegando vuelos de diferentes países, especialmente Alemania, hasta los diferentes aeropuertos de Andalucía. En el caso de Córdoba se han producido desarrollos muy importantes y han anunciado nuevas rutas muy importantes en los últimos meses, especialmente la conexión con Barcelona a través de Vueling, con el añadido de que Vueling que tiene en Barcelona un hub internacional, es decir, que conecta Córdoba no solamente con el mercado catalán, pero con todo el mercado internacional más allá de Europa. En el caso de compañías como Eurowings, como Cóndor o incluso con touroperadoras que operan con chárter propio, como TUI, pues la receptividad está siendo muy interesante y anuncian que van a revisar toda la documentación que les hemos actualizado en relación con el aeropuerto de Córdoba y otros aeropuertos andaluces. Lo que sí que necesitamos, y esto es muy importante, es una política comercial diferente por parte de Aena. Esperemos que Aena esté trabajando con una visión mucho más flexible, mucho más comercial, pero creo que cabría aplicar diferentes tarifas, diferentes márgenes comerciales, precisamente pensando en la puesta en marcha de vuelos nuevos o del apoyo a aeropuertos que son de interior o que son regionales y que necesitan un apoyo mayor. No es razonable que una compañía pública como Aena pueda anunciar alegremente beneficios millonarios, cuando hay aeropuertos en España que no están siendo bien atendidos desde el punto de vista comercial. Si la compañía se llamara Ferrovial o se llamara cualquier otra privada, pues lógico, cada uno tiene que hacer su beneficio, su negocio, pero las compañías públicas están para algo más y ese algo más se llama interés general y obedece a otras variables. Por ejemplo, la fijación de población en el territorio, el desarrollo económico de las poblaciones del interior, llevar la economía del turismo a zonas donde habitualmente no llega el turismo, yo creo que Aena y sobre todo el ministro Puente se lo tienen que hacer ver.

