Rockeros en traje, políticos bailando sevillanas y defensa de la sanidad pública: el 28-F deja ver la Andalucía más plural

La Andalucía elegante se dio cita en el teatro de la Maestranza en este 28 de febrero. Hubo Semana Santa, feria, baile por sevillanas de políticos ("que son personas", que diría a la postre el age personificado), gitanos, gachós, fútbol y cantes y, sobre todo, improvisación, con Manu Sánchez y María del Monte como protagonistas. Hubo premio a los empresarios; codazos a los rivales políticos; recuerdos a Blas Infante y a los abuelos que construyeron Andalucía; alabanzas a la sanidad pública. Hubo quien reconoció no comprender por qué había que irse a Madrid a trabajar y quien pidió una Andalucía de la que no haya que irse.

El mestizaje en todo el entorno del Teatro de la Maestranza representaba una Andalucía plural, lo que todos reclamaban. En las puertas, un grupo de maestros protestaban contra la Junta de Andalucía por las oposiciones convocadas. El ruido de los silbatos incomodaban a quienes sí tenían sitio dentro y aguardaban la cola desde media hora antes del inicio del acto.

Los paraguas tomaban protagonismo por culpa de la lluvia y se repartían bolsas para meterlos y no estropear el teatro. Manu Sánchez se llevaba muchos focos, como también los que rompían los cánones con trajes verdes o gafas oscuras en interior. Hubo quien no se quedó con las ganas de tener una medalla, pero trajo la suya propia de casa. Era el caso del creador de contenido Pablo Shurmano, que se colgó las que se reparten a todos los niños en competiciones deportivas. Una de las últimas en entrar fue Eugenia Martínez de Irujo, que como todos tuvo que pararse en el control de seguridad.

Eva González, un clásico del 29-F

Ya con casi todos sentados, se avisó de que se apagaran los teléfonos móviles. La Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretó Andalucía, compuesta por Hans Zimmer en la apertura de la gala de las medallas. Luego, como tantas otras veces, Eva González tomó la batuta. "Sin ella no se entendería el 28 de febrero", dijo a la postre Juanma Moreno.

Advertía la presentadora que los asistentes al Teatro de la Maestranza habían encontrado un regalito: un abanico inspirado en las medallas. González trató de describir los rasgos más andaluces. "Los andaluces vivimos en la emoción de nuestras fiestas y de nuestros desayunos", comenzaba la presentadora, que luego insistiría en el mollete con aceite y azúcar para desayunar. "Ojú, la que me ha dado con los desayunos", bromeaba más tarde.

Los galardonados posan para un 'selfie'. / Julio Munoz / EFE

Las costumbres destacadas eran monumentos, costumbres y lugares. "Pero también hay emociones que no hay en todas partes", apuntaba la presentadora para dar paso a la siguiente actuación. Pablo Alborán cantó para decir que "me quedo" en Andalucía con un adelanto de su próximo disco.

Reconocimientos

Llegó entonces el turno de la entrega de las medallas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz, se sentaron justo debajo del busto de los leones de Hércules, como si fueran sus otros dos escuderos. La primera de las medallas se le entregó a María del Mar García Beltrán por su trayectoria en la investigación sobre las enfermedades raras. "Las chicas verán que esto no es cosa de hombres, sino de personas", dijo en su vídeo de presentación Casiana Muñoz Tuñón, que recibió la medalla de la mano de Aguirre.

La atleta Anastasya Dymitriv se mostró "muy agradecida" por tal reconocimiento. "Me ha impresionado que la recibiera yo", decía una nadadora que ganó tres medallas en los Juegos Paralímpico de París 2024 con tan solo 16 años. Chico Pérez amenizó entonces la gala con la música después de poner música a la campaña Andalucía Por Venir. El jiennense se llevó una gran ovación del público antes de que se reanudara la entrega de medallas. Grupo El Jamón fue el siguiente premiado. Mabel Díaz Orta, la hija del fundador y CEO de la empresa, recogía la medalla. Javier González de Lara, Federico Linares y Abel Moreno, que hizo la entrada más espectacular en el escenario. Subió al estrado a tambor junto a su banda de música para interpretar La Madrugá y luego recibir la medalla. Carmen Néstares subió en siguiente lugar antes de que Borja Vázquez abordara el escenario para recoger la de la marca Scalpers.

Llegó el turno de los gitanos. "Es imposible separar lo gitano de lo andaluz", decía Eva González. Se reflejaba la influencia del pueblo gitano en Lorca, en Picasso o Manuel de Falla. La recibía el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y las asociaciones que lo componen. Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado gitano en el Congreso por la UCD, aunque posteriormente se enroló en el PSOE, recogió la medalla. Llamó la atención que no hubo cante jondo en directo.

Manu Sánchez rompe el protocolo

Eva González se rompía al hablar de su amigo Manu Sánchez, el siguiente en recibir la medalla. Secándose las lágrimas tras el vídeo, González invitaba a subir a Sánchez, que ante una ovación atronadora se saltaba el protocolo para abrazarse con su amiga. La presentadora advertía: "Me lleva dado unos meses…". Y le cedía el turno de palabra a Manu Sánchez.

"Dejadme que no me acostumbre a lo de ilustrísimo”, pedía para quedarse simplemente en "payaso". Habló Sánchez de sus abuelos, sus padres y de Andalucía. "Mi casa y mi causa". El humorista hablaba rápido en andaluz, que "el castellano es un zapato que hace unas cebaduras horrorosas". "Hoy estoy aquí quedándome un día feliz, para empatarle a estos dos últimos años. Hoy estoy aquí gracias a la sanidad pública de Andalucía. Me han salvado la vida", reclamaba Manu Sánchez, que se acordó de su oncóloga y de las dos veces que nació en el hospital Virgen del Rocío. Celebró el monologuista el 28 de febrero, dejando claro que no existiría sin el 4 de diciembre. "Valores y humanismo, que es lo que promulgó Blas Infante. Andalucismo, futuro y libertad. Gracias". El público en pie entre aplausos.

María del Monte salió a cantar por sevillanas antes de recoger su medalla. "Esta se la voy a dedicar a Jaén", dijo en la segunda, Y terminó con un Andalucía es mi tierra, yo soy del Sur. Decidió entonces la artista dar una clase de age. Peinada para atrás, porque "si lo hacía para adelante no veía", se arrancó cantando el "iba de peregrina y me cogiste de la mano" y se fue rematar bailando las sevillanas con Aguirre.

Montero canta por 'Medina Azahara'

El propio presidente del Parlamento Andaluz sería el encargado de repartir la siguiente medalla. A Karina, María Isabel Bárbara Llaudes. Que con un papel en la mano llegó a pensar que era una broma. "Me habéis rejuvenecido", apuntó la artista. "Si no nos acordamos de algo, no os olvidéis de nosotros", pidió. E improvisó cantando una de sus canciones con el público dándole compás.

El siguiente artista fue Pablo Alborán. Eva González le delató: llevaba unos días con un pellizquito en el pecho. Llegó el momento del rock andaluz. Así que todos los enchaquetados del público sacaron los cuernos. Medina Azahara, el grupo de rock que puso banda sonora en su vuelta a Andalucía a María Jesús Montero, en primera fila, interpretó Necesito respirar antes de recoger su medalla.

Tras ellos, fue el turno de los hijos predilectos de Andalucía. Pilar Manchón subió y recogió su galardón de las manos de Moreno y el título de hija predilecta de la mano de Aguirre. Jesús Navas recogió su medalla y el título de hijo predilecto y fue el primero en hablar. "Era impensable participar de esta alineación", decía el eterno capitán del Sevilla FC. Al igual que Manu Sánchez, se acordaba el reconvertido lateral de sus abuelos.

Moreno rechaza la condonación de la deuda

Pilar Manchón, por su parte, no encontraba palabras para mostrar su agradecimiento. "Lo que hemos hecho y seguimos haciendo por el mundo. Esa idiosincrasia de nuestra tierra, que nos hace únicos", apuntaba Manchón, que se acordaba de todos los que están en la diáspora y se escapaban cada vez que pueden. "Me gustaría tener aunque solo fuera un momento el talento de los que me han precedido”, lamentaba humildemente por no poder mostrar su compromiso con la tierra con su arte. Como si lo suyo, la Inteligencia Artificial, fuera algo fácil. Manchón dejaba claro que Andalucía no tenía que envidiar al resto del mundo. Se acordaba Manchón de la familia. De hecho, es la segunda medalla de Andalucía tras su hermana, que la recibió en 1998. "Somos imparables como andaluces. Nuestra fuerza puede cambiar el mundo", dejó claro Manchón antes de acabar su discurso con un "viva Andalucía".

Juanma Moreno cerró la gala. Su discurso de agradecimiento a todas las instituciones y personas que construyen una Andalucía mejor. Dedicó unas palabras a cada uno de los galardonados y también mostró su apoyo al pueblo ucraniano. "Todo eso representa la bandera de Andalucía", comenzaba un presidente que se acordó de Blas Infante antes de sacar el hacha de guerra.

Casi frente por frente a María Jesús Montero, Moreno Bonilla se acordaba de la condonación de deuda a las comunidades autónomas propuesta desde el Ejecutivo nacional. Había aplausos del público y algún pito. Llegó el momento de pasar por encima del acceso de la vivienda, de recordar a Valencia y de destacar que Andalucía no tiene fronteras. El presidente de la Junta de Andalucía cerró al grito de "¡viva Andalucía!" , antes de que Pablo Alborán cerrara el acto con la interpretación del Himno a piano.