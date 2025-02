Sanz habla de «timo» de Montero a Andalucía con la condonación de deuda

El PP-A cree que se «rompe con la igualdad» para que siga Sánchez

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, tachó ayer de «trucos de manos del PSOE y Montero» la quita de la deuda ofrecida este lunes, y afirmó que «esto no va de condonar deuda porque Andalucía está pagando su deuda de una manera razonable» y «la ha reducido haciendo muchísimo esfuerzo y no ha malgastado el dinero público en tratar de separarse de España». A su juicio, «lo que quiere Montero es que le paguemos la deuda a los independentistas». Repullo puso el acento en cuestionar «por qué María Jesús Montero jamás pidió que se rebajase la deuda cuando era consejera y sí reclamaba 4.000 millones de euros para mejorar los servicios públicos esenciales para los andaluces». «Porque sabe cuál es la prioridad de Andalucía, que no es la deuda, es la financiación», aclaró explicando que «la quita de deuda solo nos supondría 140 millones de euros al año». Así pues, para el secretario general del PP-A, la ministra andaluza de Hacienda «hace esto realmente porque es la estrategia del independentismo para que Sánchez siga en el poder» y subraya que «es la hoja de ruta que marca el independentismo y le siguen más concesiones que a nosotros nos niega».

«¿Alguien se negaría a que le perdonen la mitad de hipoteca?»

La secretaria de Coordinación Interparlamentaria del PSOE-A, Irene García, criticó la negativa de la Junta a aceptar la propuesta del Gobierno para condonar un 49% de su deuda y se ha preguntado si «alguien se negaría a que le perdonen la mitad de su hipoteca». «Es por puro tacticismo político», dijo García en el Parlamento, donde criticó que la Junta siga «una estrategia política donde de nuevo quiere utilizar a los andaluces para llevarlos al abismo debilitando los servicios públicos». La diputada socialista planteó si «de verdad no beneficia» que Andalucía sea la comunidad que «pilote» la rebaja de la deuda «para así poder tener mayor oxígeno y mayor capacidad» y sostuvo que con su negativa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, «se le cae de primera mano el disfraz de moderado y de andalucista». García recordó que hace un año el gobierno andaluz pedía la condonación de 17.000 millones de euros de la deuda y lamentó que cuando el Ejecutivo central «ha tomado la iniciativa y pone encima de la mesa una propuesta, Moreno se niega». «¿Cómo va a explicar esto a los andaluces? ¿Qué les va a contar el próximo 28F?», se preguntó la parlamentaria del PSOE. (Europa Press)