Gritos y abucheos en el Carnaval de Cádiz contra una chirigota 'negacionista'

Con coplas históricas del carnaval de Cádiz. Así reaccionó el público del Gran Teatro Falla este domingo ante la actuación de Abre los ojos, una chirigota creada para difundir bulos negacionistas y conspiranoicos. Y frente a estas proclamas, el estribillo de Los yesterday, el pasodoble cadista de La familia Pepperoni, la presentación de Los hinchapelotas o la de Las viudas de los bisabuelos.

Desde que sonaron los primeros compases se empezó a oír un runrún, que luego se tornó en cante, gritos y abucheos a lo largo del repertorio. "¡Fuera del Falla!", "¡telonazo!" o "esta chirigota... ¡me asusta!" fueron algunos de los reproches que lanzaron los espectadores. Mientras tanto, la agrupación desafinaba sobre el escenario con una interpretación bastante descoordinada.

Pese a la masiva petición, no hubo telonazo. Abre los ojos pudo entonar todas sus letras durante los más de 22 minutos que duró la actuación, en la que también participó el actor vasco Óscar Terol. El reglamento actual del COAC impide que se bajen las cortinas a no ser que lo solicite el propio grupo, algo que no ocurrió en esta ocasión. La reacción de los aficionados, eso sí, impidió que se oyera con claridad los mensajes de la chirigota.

"Venimos a cantar verdades que no gustan"

La autora y directora de esta polémica agrupación es Catalina Katy Balber, conocida agitadora en redes del negacionismo. "Somos veracidistas, y venimos a cantar verdades que no gustan que se canten", explicó Balber ante los micros de Onda Cádiz. "Yo voy disfrazada de perrodista, porque es una locura lo que hacen los medios de comunicación. Están subvencionados por los mismos que obligan a ponerse esas inyecciones, como Bill Gates o Soros".

"Llevamos [disfraces de] adinerados, del director de la OMS, afectados por la inoculación, médicos... Incluso llevamos al pangolín, el bichito volador que decían que era el causante de todo", detalló Balber. "Hoy toca decir las verdades", zanjó en su intervención la autora del grupo.

El público del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), que se celebra en el Teatro Falla, impidió este domingo con abucheos, cánticos y gritos que se escuchase el repertorio de la chirigota Abre los ojos, que había anunciado que acudía al certamen para lanzar mensajes negacionistas sobre el cambio climático o las vacunas.

La chirigota, con letra y música de Catalina Balber Muñoz y Antonio Jesús Martín Mateo, había causado cierto revuelo previo al anunciar su intención de "cuestionar la versión oficial de la pandemia" y de incomodar con su "verdad" el discurso oficialista.

La recepción por parte del público fue negativa, ya que desde los primeros compases de su actuación, los espectadores consideraron que la calidad interpretativa, musical y escénica no estaban a la altura del concurso, de ahí que empezaran a manifestar su descontento con cánticos y abucheos.

Los espectadores lanzaron gritos como "Fuera del Falla" o "Baja el telón", y cantaron y gritaron a un volumen más fuerte, mientras que la chirigota trataba, sin éxito, de que sus mensajes, acompañados de textos y fotos en una pantalla, pudieran ser escuchados.

El público reclamó varias veces al jurado que frenase la actuación, pero el actual reglamento, al contrario que hace unos años, no contempla la posibilidad de que se impida una actuación salvo por problemas de seguridad o fuerza mayor.

Tras la actuación, la directora de la chirigota, Katy Balber, acusó de "boicot" a la organización y al público, y apuntó a los medios de comunicación como responsables de lo que consideró "un ataque a la libertad de expresión".

Reconoció que el grupo no estaba a la altura vocal e interpretativa del concurso, pero aseguró haber tenido "un caballo de Troya" dentro de la chirigota, que les abandonó a pocos días del concurso y les obligó a buscar nuevos componentes con escaso margen.

El grupo, aunque de forma inaudible, pudo completar todo su repertorio de presentación, pasodobles, cuplés y popurrí, pero uno de los guitarristas terminó yéndose antes de finalizar la actuación y la componente más joven, menor de edad, acabó llorando al concluir la actuación. La chirigota también fue abucheada a la salida del teatro.