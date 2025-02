El equipo de Juana Rivas no ha completado la recusación de las juezas

El equipo jurídico de Juana Rivas no ha aportado todavía la documentación que le han requerido para recusar a las titulares de los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada por imparcialidad.

Según informaron a Efe fuentes judiciales, las titulares de los dos juzgados especializados en violencia machista, Aurora Angulo y Cristina Cueto, no han respondido a la petición de recusación del equipo de Rivas porque el trámite no se ha completado. Los dos juzgados han remitido al despacho de Aránguez Abogados, que representa a esta vecina de Maracena (Granada), el escrito comunicando que la petición de recusación no se ha completado.

El equipo jurídico trasladó la recusación el pasado 14 de enero con un escrito al que tuvo acceso Efe y que pedía alejar a la juez de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada de cualquier causa vinculada a Juana Rivas por «impulsar» un manifiesto que cuestionó las críticas del abogado Carlos Aránguez a las actuaciones judiciales. También solicitaba la recusación de la titular de Violencia sobre la Mujer 1 por firmar, como un centenar de jueces del país, ese escrito de reproches a Aránguez.