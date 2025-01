Juanma Moreno reitera que se presentará a las próximas elecciones andaluzas y que agotará la legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha reiterado este miércoles su intención de optar a la reelección como jefe del Ejecutivo autonómico en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2026, y ha descartado un adelanto electoral, de manera que la legislatura va a cumplir con los cuatro años marcados estatutariamente.

"Yo me voy a volver a presentar en las próximas elecciones, si mis compañeros también lo consideran así, y espero y deseo revalidar una mayoría suficiente para seguir por esta senda de crecimiento", ha dicho Juanma Moreno, durante su intervención en el Foro ABC, celebrado en Madrid.

Ha indicado que "no es nada bueno generar inestabilidad en los partidos políticos" y cuando uno abre "la puerta de salida, se abren 200 puertas de entrada".

Moreno ha señalado que le "dolería" que, después del "esfuerzo colectivo que hemos hecho por el cambio en Andalucía, después diéramos un traspié y volviéramos al pasado, y esto fuera solo un paréntesis en la historia" de esta comunidad.

"Eso sería terriblemente doloroso, especialmente para mí, y haré todo lo que esté en mi mano para que eso no suceda", ha sentenciado.

Una nueva adversaria

De otro lado, sobre la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es una "adversaria correosa" que utiliza la "atalaya" del Gobierno central para hacer "campaña" en Andalucía, en alusión a sus cargos como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Ha añadido que no le ha sorprendido que Montero haya sido "impuesta en Andalucía", apuntando que el PSOE de Pedro Sánchez se ha encargado "de desdibujar y de destruir un proyecto político en Andalucía que era fuerte, sólido y que tenía voz propia dentro" del propio partido a nivel nacional.

"Hemos visto cómo Sánchez ha conseguido convertir y doblegar a todo el Partido Socialista en Andalucía en una sucursal, en una mera delegación del sanchismo, sin personalidad y sin criterio", según ha indicado.

Sobre lo cargos que ostenta actualmente Montero, ha indicado que no le parece "razonable" que el tiempo que debería dedicar a los problemas de los españoles y a su ministerio "no lo esté dedicando", ni tampoco es "razonable" que a una comunidad tan importante como Andalucía no "le dedique todo su tiempo". "No va a tener tiempo ni para un proyecto ni para otro", ha apuntado.

Para Juanma Moreno, los objetivos de Montero son "evitar la guerra interna" en el PSOE-A, "alinear" a todo el partido en torno a la figura de "su megalíder", Pedro Sánchez, y "romper la situación de diálogo, de estabilidad y serenidad que se vive Andalucía". Según ha dicho, Montero viene "a crispar, probablemente, a tensar", para así movilizar a su electorado.

Moreno cree que eso no lo conseguirá porque es "una persona muy conocida en Andalucía" porque se ha pasado 16 años en distintos cargos de la Junta de Andalucía. "Ella representa más la Andalucía de los años 90 que la Andalucía del 2025, que está en otra órbita y en otro objetivo", ha señalado.