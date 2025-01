La consejería de Hacienda se escuda en que los interventores cesados serán reubicados dentro de la Consejería

No hay despidos. Ese es el mensaje que lanzan desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tras la cadena de ceses que vive en estos momentos la Intervención General de la Junta de Andalucía. Los funcionarios se han levantado en armas contra la Junta para exigir mejoras en sus salarios y sus condiciones laborales.

Tras la noticia que adelantó El Correo de Andalucía, este lunes se ha confirmado que serán cuatro los responsables de la Intervención que serán cesados. Voces consultadas por este medio explican que estos nuevos ceses tienen "cierta lógica" después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa como interventor general en sustitución de María Antonio González Pavón.

Pese a los ceses, la Consejería insiste en que los cesen se centran "en los puestos organizativos". Así, defienden que "los cuatro están reubicados en otros puestos dentro de la Intervención". González Pavón también seguiría trabajando en la Intervención General, pero en otro puesto, como "la mano derecha" de Figueroa.

La izquierda asegura que es "gravísimo"

Desde el equipo de Carolina España recuerdan que "son puestos de libre designación y el nuevo interventor está haciendo su equipo". "No tiene ninguna otra historia, quiere formar su equipo y él tiene su criterio técnico", señalan fuentes de la Consejería. De hecho, fuentes cercanas a los hechos aseguran que estas destituciones no vienen de parte de la consejera de Hacienda. Así, fuentes del funcionariado sostienen que podrían llegar más ceses próximamente de la mano de Figueroa.

El Gobierno andaluz aprobó en el verano de 2023 la Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, que dota de rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza. En esta ley el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30. En el seno de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha librado una gran batalla interna porque la jefa de la Intervención, María Antonia González Pavón destituida el 8 de enero, ha peleado por una mejora en el rango y el salario de este cuerpo.

La portavoz adjunta del PSOE andaluz María Márquez, ha denunciado que esta es "una operación peligrosa", algo "gravísimo". "Están intentando que no quede rastro, que todo el que sabe algo ya no lo sepa y que todo el que trabajaba en este ámbito denunciando, que no lo denuncie", ha insistido la diputada socialista, que ha asegurado que ellos "tenían acceso y que saben lo que está pasando dentro de la junta en el ámbito sanitario". "No tenían bastante con cortarle la cabeza a la interventora general", ha señalado.

Los ceses coinciden con la investigación judicial

Los ceses coinciden con una investigación judicial sobre los informes de la Intervención sobre los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los documentos advierten de irregularidades en los contratos de emergencia de la Consejería de Salud y Consumo, que habría "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en la prórroga de este tipo de contratos habilitados en pandemia, que se siguieron usando hasta 2024 y que ahora investiga la justicia por una denuncia del PSOE.

En una línea similar a la del PSOE, Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha criticado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, "está purgando la Intervención General de la Junta de Andalucía y parece dispuesto a laminar a todo funcionario que emita informes críticos con su gestión". Nieto ha señalado que estas destituciones "son un mensaje del PP a los altos funcionarios de la Junta". "Quien no esté dispuesto a afirmar que los burros vuelan, durará poco en su cargo", ha subrayado.

Fuentes de Hacienda responden además a las denuncias de la oposición y aclaran que "los interventores que han cesado son interventores de la Intervención General, no son del SAS. Por tanto, no han tenido acceso a los expedientes de los contratos del SAS". Desde la Consejería aclaran que "la Intervención del SAS sigue teniendo a los mismos funcionarios y la misma dirección". "No ha cambiado ninguno", zanjan.