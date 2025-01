María Jesús Montero pide al PP que reflexione y apoye el decreto ómnibus cuando vuelva al Congreso

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido al PP que ponga "los intereses de los ciudadanos por encima del partido" y apoye el decreto ómnibus rechazado esta semana -con Vox y Junts- cuando se lleve de nuevo al Congreso.

En Sevilla, en un auditorio con unas mil personas de agrupaciones del PSOE de las ocho provincias andaluzas, Montero ha instado al PP a "reflexionar" sobre su negativa y ha asegurado que su partido va a seguir gobernando, al tener "proyecto, capacidad de acordar y buscar consensos".

Todo ello, frente a "una oposición que se dedica al no a todo", lo que, asegura, se debe a que "no aceptan los resultados democráticos del 23 de junio, no quieren que avance el Gobierno que decidieron los ciudadanos".

"Son como los niños chicos"

"Son como los niños chicos, ahora que han roto el juguete a ver cómo se arregla", ha asegurado en relación al PP, partido del que ha sostenido que es "incapaz de reconocer que están anteponiendo su propio interés al de la mayoría de este país".

Montero ha asegurado que el Partido Popular "ya no se confirma con representar a los ricos, ya son los propios ricos los que quieren ponerse al frente de las instituciones y hacer valer sus privilegios por encima de los de la mayoría", y, frente ello, el PSOE vive "un momento histórico y crítico" en el que es "el faro de la socialdemocracia en el mundo".

"Los agoreros de la derecha"

Ha reprochado a "los agoreros de la derecha que siempre llevan gafas negras" que no reconozcan los méritos del Gobierno, "que ha devuelto las oportunidades al país y liderado el crecimiento en toda Europa, cuatro veces más que el resto de los países", y que "durante un año escaso de legislatura ha aprobado más de 25 leyes que están permitiendo seguir avanzando en estos derechos que para nosotros son insobornables", ha dicho.

De nuevo sobre el ómnibus, ha asegurado que es "el decreto ley al que más le teme la derecha en este país", entre otras cosas porque beneficia "a las personas" para que no vean recortadas sus pensiones por "esas políticas del PP, que consideran que no es de justicia subir lo que sube el coste de la vida para que no pierdan poder adquisitivo".

"Una y otra vez deciden que no, ahora con excusas que no se cree nadie, pero mi impresión es que el PP no se ha leído el decreto", ha señalado Montero, que cree que los populares van en contra "para infligir solo una derrota electoral en el Congreso de los Diputados utilizando como rehenes a la gente". "Este Gobierno va a revalorizar las pensiones, fue nuestro compromiso", ha garantizado.