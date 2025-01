Luis Ángel Hierro se pone "a disposición" de María Jesús Montero con la vista puesta ya en el Congreso de Granada

Pasadas las 11 de la mañana, tal como anunciara en la tarde de este viernes, Luis Ángel Hierro, el catedrático sevillano socialista que lidera la Plataforma Reconstrucción PSOE-A, formalizaba la retirada de su precandidatura a la Secretaría General del partido tras no haber reunido el 12% de los avales que requería por normativa.

"Facilito el dato, que no puede ser otra cosa que una aproximación", afirmaba al inicio de su intervención, tras entregar los papeles en una breve atención a los medios de comunicación. "El último recuento que hicimos era de 2.932 avales", ha asegurado. "No podemos considerarnos perdedores. Mucho menos con la cantidad de avales que hemos conseguido", puntualiza.

Hierro ha realizado este sábado en San Vicente una defensa férrea de la militancia, subrayando la falta de integración de las familias socialistas en Andalucía, poniendo en el foco el "sinsentido" en el que se ha convertido el proceso de celebrar primarias en la formación, y poniéndose "a disposición" de la que, tras el papeleo, será ya la secretaría general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Sobre su apoyo "inequívoco" a Montero, Hierro ha afirmado que "nosotros ahí vamos a estar, a la espera de que nos diga en qué podemos colaborar", ha aseverado. "Cuente nuestra secretaria general que trabajaremos como sabemos hacerlo para que ganemos las elecciones al PP", recoge el comunicado difundido por su equipo.

"Cuente nuestra secretaria general que trabajaremos como sabemos hacerlo para que ganemos las elecciones al PP"

"El principal activo del PSOE andaluz se enfrentará a Moreno Bonilla"

"Aunque no hemos conseguido los avales, esto es un triunfo. Nunca nuestra ambición fue competir en unas primarias con Montero. Decíamos que Juan Espadas tenía que dejar de estar al frente. Decíamos que debíamos presentar el mejor activo con el que pudiéramos hacer frente a Juan Manuel Moreno Bonilla", ha recalcado arropado por su equipo al que ha agradecido la ardua labor de recogida de votos en esta "larga batalla" que se abrió el pasado 11 de enero.

Según Hierro, "hoy, con mi firma de renuncia, el principal activo, la persona más conocida, María Jesús Montero, es la que se va a enfrentar a Juan Manuel Moreno, que era lo que nosotros queríamos".

Ella contará con nuestro respaldo, nuestro conocimiento de partido, nuestros valores socialistas y nuestra visión de los cambios que necesita la organización

Pensando ya en el 25º Congreso del PSOE-A

A Luis Ángel Hierro no le cabe duda que Montero "sabrá gestionar la integración del partido" y hace frente común a la "unidad", brindándole su apoyo con la vista puesta ya en el 25º de los socialistas andaluces, que se celebrará en Armilla (Granada) los próximos 22 y 23 de febrero. "Ella contará con nuestro respaldo, nuestro conocimiento de partido, nuestros valores socialistas y nuestra visión de los cambios que necesita la organización", ha enfatizado.

El 25º Congreso de los socialistas andaluces se celebrará en Armilla, Granada, los próximos 22 y 23 de febrero

Un encuentro fundamental para Hierro para el futuro del partido en la comunidad mucho más allá de la ratificación de Montero en la Secretaría General. Allí se dará a conocer la nueva Ejecutiva y se desvelará si integrará al propio Hierro o miembros de la plataforma que lidera, además de debatirse la Ponencia Marco que se convertirá en la hoja de ruta de los socialistas en los próximos cuatro años.

Contra el "absurdo proyecto de un PSOE-A bicefálico"

"Consideramos que hemos ganado la partida de ajedrez y que hemos contribuido a que el PSOE pueda encarar el futuro con un liderazgo y con un nuevo planteamiento y pueda empezar a reconstruirse", ha sentenciado en esa línea el también representante de la Plataforma Reconstrucción PSOE-A.

En su intervención, Luis Ángel Hierro ha abundado en los argumentos que la plataforma: "Hemos tenido mucho que ver en que no haya visto la luz el absurdo proyecto de un 'PSOE-A bicefálico' que nos habría llevado a convertirnos en una organización sin liderazgo y al desastre electoral".

Hemos tenido mucho que ver en que no haya visto la luz el absurdo proyecto de un 'PSOE-A bicefálico' que nos habría llevado a convertirnos en una organización sin liderazgo y al desastre electoral

Falta de transparencia y democracia interna

"Hemos dado visibilidad a la marca PSOE y la ciudadanía que ha comprobado que el PSOE-A es plural y, por tanto, que los andaluces pueden verse reflejados en el PSOE-A a través de sus distintas sensibilidades", aseguran desde la esfera de Hierro.

El catedrático sevillano ha reiterado su denuncia de la falta de transparencia y democracia interna en el partido: "No existe transparencia en el sistema, no se garantiza el anonimato en la participación, no hay posibilidad de que las precandidaturas fiscalicen los procesos de recogida, y el partido ni tan siquiera comunica a la militancia las posibilidades de avalar y no hace campañas institucionales de participación, es evidente que este partido ha de repensarse mucho su sistema de elección interna".