Luis Ángel Hierro presenta su candidatura para el PSOE-A: "No venimos a palos"

Luis Ángel Hierro llegó este martes a la sede regional del PSOE-A acompañado de un grupo de militantes con su proyecto en la mano. Fue el primer día para registrar las precandidaturas a la Secretaría General del partido y el catedrático de la Universidad de Sevilla no quiso perder el tiempo. Pasadas las 10.00 inscribió su movimiento Reconstrucción PSOE-A con el que esperaba derrotar a María Jesús Montero. Aunque, en su opinión, a diferencia de ella o Espadas, él no llega «a palos».

Aunque en Ferraz no querían primarias, Hierro, que ya se presentó en 2021, confirmó que, si consigue los avales, su candidatura seguirá en su empeño. «Esta candidatura nace de una voluntad consciente y libre de querer dirigir el PSOE», sentenció el precandidato, ante las insinuaciones de que Montero no quiere volver a Andalucía. Hierro asegura que su propuesta tiene la «capacidad de poder integrar al PSOE» porque no tienen «hipotecas». «Nos ganamos la vida fuera del PSOE», recordó y subrayó que ellos no necesitan «del PSOE para ser alguien». Hierro acusó a Ferraz de querer «manejar Andalucía». «Esta tierra y este partido tiene su solidez sobre la base de un pensamiento propio», señaló.

Hierro acusó a Ferraz de querer "manejar Andalucía". "Esta tierra y este partido tiene su solidez sobre la base de un pensamiento propio", ha señalado y ha subrayado que la comunidad "se rebeló contra el centro de España que pretendía imponernos un sistema autonómico y ahora se quiere hacer lo mismo". Así, ha defendido la "autogestión y capacidad de autopolítica" andaluza.

Cuando en 2021 Hierro se presentó contra Espadas y contra la entonces secretaria general del partido, Susana Díaz, consiguió más de 1.800 avales. "Nos han puesto las cosas muy difíciles y han subido el porcentaje de avales al 12%", ha explicado para señalar que "hay mucho interés en que no se puedan recoger". Aun así, el socialista confía en que puedan alcanzar esas casi 3.500 más que necesitan ahora, a falta de que se cierre el censo. "Si no, no estaríamos aquí", zanjó.

"Quien pone rey quita rey y hay que tener los apoyos para seguir", resumió el precandidato sobre el futuro de Espadas, que comparecerá a las 11:30 y se espera que renuncie a la reelección. "María Jesús Monteros es la opción que tiene el oficialismo y me parece muy bien", ha explicado, sin embargo, admite que "sería muy divertido un debate con María Jesús Montero", con la que le gustaría discutir sobre reformas fiscales o financiación autonómica.