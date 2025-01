Abierto el plazo de presentación de las precandidaturas para liderar el PSOE andaluz

El PSOE de Andalucía abre este martes el plazo de presentación de precandidaturas a su secretaría general, que se extenderá hasta el este viernes, 10 de enero, hasta las 14.00 horas. Se trata del primero de los hitos destacados de los recogidos en el calendario del proceso congresual que afronta la principal federación socialista en España por número de militantes, y que culminará con el 15º Congreso Regional que el PSOE-A celebrará en Armilla (Granada) los días 22 y 23 del próximo mes.

Juan Espadas, actual secretario general, ha venido manifestando su intención de optar a la reelección, propósito que reiteró el día en que anunció la fecha que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva Regional y al Comité Director del PSOE-A para el Congreso Regional. Espadas realizó dicho anuncio el pasado 1 de diciembre, tras finalizar el 41º Congreso federal que el PSOE celebró en Sevilla. Ese día defendió que tiene «un proyecto para Andalucía». «No me escondo, y lo saben los compañeros», abundó para apostillar que, para «todos aquellos que puedan tener uno o varios proyectos alternativos, para eso están las primarias y los congresos». Unos días después, el 7 de diciembre, en una entrevista en la Cadena SER, reiteró su disposición a presentar su precandidatura para revalidar en el cargo de secretario general del PSOE-A. Así, preguntado por quienes le piden «generosidad» y que dé «un paso al lado» para evitar la celebración de primarias en el PSOE-A, Espadas respondió que los Estatutos del partido contemplan dicha votación entre militantes, y «las primarias hay que saber hacerlas para que el partido salga más fuerte después» de celebrarlas. «Pero es evidente que ese proceso también tiene, antes y durante, una posibilidad de llegar a un acuerdo para presentar una lista y un proyecto único», matizó Espadas, que expresó su «total disposición a hablar con los compañeros que quieran», desde la premisa de que «esto no va de dar pasos atrás o al lado», sino de «dar pasos adelante».

En ese sentido, el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, referente del movimiento Reconstrucción PSOE-A, ha comunicado al partido su decisión de formalizar su precandidatura a la secretaría general, avisando que Espadas ha sido «electoralmente derrotado en las cuatro últimas elecciones» y defendiendo su precandidatura para «impulsar la depauperada democracia interna». Y es que algunos representantes socialistas han pedido un cambio de liderazgo en el PSOE andaluz en las últimas semanas, aunque sin proponer un nombre concreto. Entre quienes se han posicionado a favor de ese relevo figura el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que pedía «generosidad» al líder del PSOE-A para que «recapacite» su intención de presentarse a la reelección, al tiempo que abogaba porque se impulse una candidatura de «unidad» que no haga necesarias unas primarias.

También a favor de una candidatura única se ha manifestado en las últimas fechas el secretario provincial del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. «Si hay una candidatura de consenso» a la secretaría general del PSOE-A, «mejor que mejor, en torno a la persona que se decida», declaraba el 30 de diciembre. El propio Luis Ángel Hierro, rival de Espadas en las primarias de 2021, advertía que desde la plataforma a la que apoya --Bases Andaluzas Socialistas--, no van a consentir «un invento tipo Madrid», es decir, «que una persona, simplemente presentando un papel, pasa a ser secretario general de una federación como la andaluza», explicaba, y abogaba así por la celebración de primarias, extremo que trata de desencadenar con su precandidatura.

Entre los nombres con los que más se ha especulado como posibles alternativas a Espadas figuran el del secretario adjunto de Organización del PSOE federal, el diputado jiennense Juan Francisco Serrano, y el de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, la sevillana María Jesús Montero. Sobre quien encabezó la lista del PSOE al Congreso por Sevilla en las últimas generales le preguntaban el pasado 30 de diciembre a quien figuraba como número dos en dicha candidatura, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El diputado sevillano no nombró expresamente a María Jesús Montero, pero preguntado por ella como posible alternativa a Espadas respondió que «nombres se están barajando mucho», y agregó que «la suerte que tenemos en el PSOE de Andalucía es que tenemos una panoplia de compañeras y compañeros lo suficientemente formados y capacitados como para poder liderar» la federación.

«Y estoy seguro de que, por los nombres que usted me pregunta, sin duda tienen esa capacidad», pero «deben ser ellos o ellas las que determinen, a partir del día 7, si quieren dar el paso de presentarse y, después, los militantes, con las primarias, decidir quién es la persona» que lidera el PSOE-A, zanjó Gómez de Celis.