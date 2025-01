La Junta exige la clausura de vasos de residuos no peligrosos de Nerva

La Junta de Andalucía ha exigido a DSM, la empresa propietaria del vertedero de Nerva (Huelva), a que presente un plan de sellado y clausura para los vasos de residuos no peligrosos después de finalizar el procedimiento sancionador interpuesto en 2023 «sin sanción», ya que «se ha constatado que no hay infracción por incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada». No obstante, la Junta ha asegurado que solo permitirá el depósito de las 780.000 toneladas pendientes para «la conformación final de los vasos de cara a su clausura».

De este modo, según ha explicado la Junta a Europa Press y ha adelantado ABC, en marzo de 2023 la administración andaluza inicia un procedimiento sancionador sobre las instalaciones de Nerva por «incumplimiento de los condicionados de la AAI», tras encargar un informe sobre el estado de los vasos 1, 2 y 3 de residuos no peligrosos (RNP), por lo que, «como medida de carácter provisional», se ordenó el cese inmediato de la actividad en los vasos 2 y 3.

No obstante, tras este procedimiento la Junta ha exigido a DSM que presente un plan de sellado y clausura definitivos del 60% del vertedero (el correspondiente con los vasos de residuos no peligrosos), incluidos el plan de control y vigilancia posclausura de los distintos vasos del vertedero de RNP.

Además, se le insta a iniciar a «la mayor brevedad posible» los trabajos de remodelación topográfica y sellado definitiva y revegetaciónde las superficies en las que se ha alcanzado la posición final autorizado.