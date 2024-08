Espadas pide a la Junta que asuma su 'responsabilidad' ante la 'urgencia' por el virus del Nilo desde un 'mando único'

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha instado este martes a la Junta de Andalucía a que impulse "un mando único" y asuma su "responsabilidad" ante la "situación de urgencia sanitaria derivada del virus del Nilo", que ha causado ya cinco fallecidos en Andalucía este verano.

Así lo ha subrayado el también presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, a propósito de la iniciativa que él mismo ha defendido en la Diputación Permanente de la Cámara andaluza para convocar un Pleno extraordinario que acogiera una comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a propósito de la crisis derivada del virus del Nilo, así como por el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La propuesta del Grupo Socialista no ha salido adelante y ha sido rechazada en la Diputación Permanente con los votos de los diputados del PP-A, Vox y Por Andalucía.

Juan Espadas ha sostenido que estaba "más que justificada" dicha petición de comparecencia del Gobierno andaluz "ante la situación de urgencia sanitaria derivada del virus del Nilo", que, según ha llamado la atención, se produce mientras el presidente de la Junta,

"Con cinco fallecidos ya me dirán si no tenemos un problema de salud pública y no debemos pedir responsabilidades a la Junta de Andalucía sobre cómo planificó la atención y la actuación sobre este virus", ha subrayado Espadas, quien ha criticado que la Junta no haya "dado la cara".

El líder socialista ha indicado, en este sentido, que no se ha visto ni a la anterior consejera de Salud, Catalina García, ni a la nueva titular de la Consejería ir a los municipios afectados donde se han producido los cinco fallecimientos.

El secretario general de los socialistas andaluces ha instado a la Junta a "asumir su responsabilidad", y ha planteado la necesidad, a su juicio, de un "mando único" y una "acción coordinada y dirigida" por la administración autonómica "donde se asuma la responsabilidad del dispositivo, porque esto es serio", ha dicho.

La salud pública, según ha defendido Espadas, "siempre es una justificación para que el Parlamento se reúna, convoque un pleno y la consejera del ramo dé explicación sobre los fallecimientos", tal y como ha solicitado el Grupo Socialista, y sobre la actuación y planificación ante el virus del Nilo, "que no se ha hecho bien".

El Grupo Socialista ha pedido que la Diputación Permanente convocara pleno extraordinario porque "no es ni razonable ni lógico" esperar hasta el 18 de septiembre, cuando se celebre la primera sesión ordinaria, para tratar asuntos como el del virus del Nilo o el del plan de verano del SAS, que "ha sido un desastre como dijimos", según ha indicado Espadas.

"Todo lo que se avisó ha pasado, y la consejera debería venir a dar explicaciones a petición propia", ha subrayado el líder socialista.

"Crisis de gobierno sin rendir cuentas"

Por otro lado, tras censurar que Juanma Moreno realizara su crisis de gobierno después de terminada la actividad parlamentaria, "para no rendir cuentas", el secretario general del PSOE-A ha criticado que el PP aprovechara también el inicio del mes de agosto para dar a conocer "cambios en los procedimientos del gasto público".

Juan Espadas ha aludido así al acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2024, por el que se sustituye el control previo de los expedientes de gastos de determinadas subvenciones por el control financiero permanente, por el que el Grupo Socialista quería que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, compareciera en el Pleno extraordinario solicitado.

"Pasar de un sistema de control previo del gasto a un sistema financiero permanente debe argumentarse sólidamente", ha dicho Espadas, que ha reclamado al Gobierno del PP-A "una explicación solvente" sobre este tema.