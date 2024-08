El incendio de Andújar ha quemado más de 790 hectáreas en dos días

El incendio forestal declarado el pasado domingo en Andújar (Jaén) sigue activo, si bien su «evolución es favorable». De hecho, la situación actual es «de no actividad de llama en el perímetro», aunque hay «puntos calientes en el interior» que «continuamente se activan» y obligan a mantener una «vigilancia estrecha». Se estima que ha afectado a 792 hectáreas.

Así lo indicó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras presidir la reunión de coordinación del incendio.

«El incendio, evidentemente, sigue activo, pero actualmente prácticamente no hay actividad de llama en el perímetro, pero sí, hay puntos calientes en el interior que continuamente están activándose» comentó, no sin añadir que siguen sobre el terreno unos 150 efectivos.

Al hilo, destacó también las labores que se vienen realizando durante toda la jornada, en la que se han llegado a movilizar hasta 17 medios aéreos. Además, precisó que hay «un seguimiento estrecho en el sector noroeste del incendio por la cercanía de zona crítica con potencial extenso y complejo de vegetación» y también en la zona del barranco de San Miguel por la proximidad a numerosas viviendas. «En todo caso hablamos de una zona urbano forestal, pero que está desalojada por completo y que, por lo tanto, desde el punto de vista de riesgo para las personas no sería el caso, pero sí la afectación a vivienda», señaló.

Superficie afectada por el fuego

Con respecto a la superficie afectada por el fuego, que tiene un perímetro de 19,5 kilómetros, la estimación ha aumentado a 792 hectáreas, si bien Sanz hizo hincapié en que eso no significa que «estén totalmente quemadas». Agregó que no solo se encuentran en el término de Andújar, sino que también hay en Villanueva de la Reina, aunque aseguró que la mayoría son pastizales y matorral .

La zona, además, presenta «una orografía muy pronunciada con severas pendientes» y «que hace muy compleja la actuación del operativo».

Sanz aseguró que el incendio evolucionó durante la tarde de manera favorable. Además, el viento está dando una tregua, pese a las previsiones que apuntaban «una reactivación de vientos» por la mañana del martes. «Es lo que ahora también se esperábamos, pero por ahora eso no se ha producido», manifestó, no sin resaltar que, si se mantiene esta situación, esta «favorecerá para que no se reactiven esos puntos calientes». se mantiene el operativo con 150 personas y se han reservado medios aéreos «dada la situación de no actividad» de la llama.