Andalucía se convierte en la comunidad con las mayores listas de espera en dependencia de España.

En junio, Andalucía estaba al límite tener las listas de espera en dependencia más saturadas de España. Sólo dos meses después, ese límite se ha traspasado. Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con mayores las listas de espera de todo el país. Desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se resuelve la prestación, los andaluces esperan 594 días (dato a 31 de julio de 2024, último dato disponible), según los datos publicados este martes al mediodía por el Imserso.

La drástica reducción de las listas de espera de Canarias, que hasta ahora lideraba el ranking con mucha diferencia, junto al aumento de las andaluzas, ha acabado por provocar el sorpasso de Andalucía a la comunidad insular.

En cuanto a la media nacional, los datos del Imserso muestran que el tiempo medio desde que una persona usuaria realiza la solicitud de dependencia hasta que esta es valorada y resuelta, ha ido descendiendo desde diciembre de 2020, en lo peor de la pandemia, cuando se situó en 457 días. Un par de años más tarde, esta cifra se había reducido hasta los 344 días. El pasado mes de julio se situó en los 331 días, ligeramente más que en mayo pero en la línea de los últimos meses.

Morir esperando un derecho

La cara más dramática de estas cifras, si cabe, es la de las personas que, teniendo reconocida su prestación de dependencia, fallecen sin llegar a recibirla. El número de fallecidos en listas de espera pendientes de recibir la prestación se sitúa en 1.632 en lo que va de año. Sólo en el mes de julio fallecieron en lista de espera 134 personas. Más de cuatro al día.

En julio fallecieron en Andalucía 134 personas en lista de espera pendientes de recibir la prestación. Más de cuatro al día.

La FOAM califica la situación de la dependencia en Andalucía de "dramática". "Las consecuencias de esta deplorable realidad las está padeciendo una población extremadamente vulnerable. Urge una solución y nos seguimos ratificando que pasa necesariamente por un aumento de la financiación (del Estado y de la Junta de Andalucía) y una mejora notable de la gestión".

Financiación autonómica

A la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) estos datos no les sorprenden. "Desgraciadamente, no nos coge de sorpresa. Lo veníamos advirtiendo, incluso avisando a la Consejería de Inclusión Social y al propio presidente de la Junta de Andalucía, que de no tomarse medidas desgraciadamente llegaríamos a esta situación", ha valorado la federación en un comunicado.

La Junta no puede ni debe descargar toda la responsabilidad de la dramática situación de la dependencia en nuestra comunidad a la infrafinanciación por parte del Estado. Martín Durán — Presidente de FOAM

Para el presidente de FOAM, Martín Durán, "la Junta de Andalucía lo achaca todo a la infra financiación por parte del Gobierno central, y eso no es del todo cierto. Es cierto que el Estado no está aportando el 50% de la financiación que tiene responsabilidad de aportar, si bien también es cierto que en los dos últimos años ha subido bastante este porcentaje", expone Durán. "También es cierto que en los últimos años la Junta de Andalucía está bajando su porcentaje de financiación", matiza. "

Como ejemplo, el caso de Canarias. "Canarias tuvo en 2022 una financiación por parte del Estado menor que Andalucía (un 27,7% y un 33,1%, respectivamente) y, sin embargo, vemos cómo ha reducido una barbaridad sus listas de espera en dependencia", señala el presidente de FOAM.

Los 180 días y la simplificación administrativa

Sobre las medidas de simplificación administrativa, aprobadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno el pasado mes de febrero, Durán considera que "no están dando resultado". "Cuatro meses después de la entrada en vigor del Plan Andalucía Simplifica está claro que no está funcionando".

Entonces, el Gobierno anunció que el nuevo modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones enmarcado en el nuevo Decreto permitiría reducir un año el tiempo de espera gracias a, entre novedades, "fusionar en un solo paso la valoración del grado y la elaboración del programa individual de atención".

Moreno anunció entonces que el tiempo máximo para resolver las solicitudes de dependencia sería de 180 días, pero este límite ya está recogido en la propia Ley de Dependencia, en vigor desde 2007. En su disposición final primera, la norma establece que "el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses".