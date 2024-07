Moreno acusa a Espadas de querer "tapar" con el caso ERE los que afectan a Pedro Sánchez

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acusado este jueves al líder del PSOE-A, Juan Espadas, de querer favorecer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al tratar en el Parlamento el caso de los ERE para "tapar" los casos que le afectan como el de su esposa, el caso "Koldo" o el de la exdirectora del Instituto de las mujeres.

La revisión de las condenas de los altos cargos de los gobiernos socialistas, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha vuelto a protagonizar la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, donde Moreno ha acusado a Espadas de preguntar por este asunto a petición del PSOE federal.

Según Moreno, que el líder de la oposición dedique la última pregunta del actual periodo de sesiones a "remover el pasado más oscuro" de la historia del PSOE solo puede deberse a una "orden de arriba" para que no se hable de otros asuntos como el caso Koldo, el de la esposa de Pedro Sánchez, o de la exdirectora del Instituto de la Mujer.

Espadas ha comenzado su intervención advirtiendo a la bancada del PP y a la de Vox que le confirmaba que el PSOE tiene preparadas demandas "por injurias y calumnias" contra todos los que digan que los socialistas robaron 680 millones de euros procedentes de los fondos de los parados.

Ha dicho que no entiende cómo desde el Gobierno andaluz se incide en la "deslegitimación" del TC tras las sentencias sobre los ERE, y le ha pedido en varias ocasiones que dijera si "respeta" la decisión adoptado por el tribunal de garantías sobre las condenas de los exaltos cargos socialistas.

"Ustedes siguen diciendo que hubo una trama corrupta, una confabulación política, que hubo una trama para defraudar recursos públicos y que se robaron 680 millones. Eso es falso y lo ha dejado claro el Tribunal Constitucional", ha advertido del líder de los socialistas andaluces.

Según Espadas, el TC le ha dicho al PP "en su cara" que están contando una historia "falsa durante años", porque "no ha habido ningún complot del PSOE ni los gobiernos socialistas crearon una trama para defraudar a los andaluces", por lo que Moreno tiene dos opciones: "o es un antisistema que no acata las decisiones del TC o la acata".

"Un 10" para el estratega

Moreno respondió a Espadas diciendo que respetaba a "todos los magistrados", no solo a los del TC sino también a los del Supremo y la Audiencia de Sevilla, pero también a los de instrucción, como fue la jueza Mercedes Alaya, o a Juan Carlos Peinado, que instruye el caso por el que está investigada la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente andaluz, que ha ironizado sobre ponerle "un 10" al estratega político que ha llevado a Espadas a preguntar sobre el "pasado más oscuro" del PSOE, y ha explicado esta actitud en que desde "arriba" se ha querido "tapar" casos como el de Koldo, la mujer de Sánchez o la expresidenta del Instituto de las mujeres.

Se ha mostrado convencido de que Espadas "tácticamente no haría este papelón hoy pero se debe a su jefe de filas", y ha recordado el líder socialista que el caso de los ERE fue el de "mayor fraude" de la historia, al tiempo que ha avisado de que el TC "no ha absuelto a nadie y los efectos de sus sentencias "son limitados".

"No se ha puesto fin al caso ERE sino que se ordena a emitir otra sentencia", ha apuntado Moreno, quien ha agregado que el TC mantiene que hubo un "fraude sin precedentes" y no ha afirmado en ningún momento que "no hubo trama".

Moreno ha subrayado que el de los ERE no es solo un caso gravísimo para la imagen y reputación del PSOE con "decenas de socialistas" condenados sino el de "mayor vergüenza" para Andalucía.

También se ha referido a ese asunto el portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien cree que "lo único que le ha salido bien" a Moreno en dos años era su petición de que volviera el PSOE de antes: "Ya ha visto a Chaves paseándose por la sede del PSOE rodeado de su séquito; lo que usted quería".

"Ahí tiene al PSOE de la corrupción, al del fraude, el que arruinó a esta tierra", según Gavira, quien ve a Moreno como "un alumno aventajado" de esas políticas.

Moreno ha respondido que al PSOE que se echa de menos es al de hace 25 años, de Felipe González, el que tenía sentido de Estado, y ha devuelvo la acusación a Vox, ya que entiende que ese partido añora las políticas socialistas cuando habla de que Andalucía está ahora peor que antes.

"Performance" sobre Chaves y Griñán

El portavoz del PP, Toni Martín, ha mantenido que los ERE fueron "un fraude de 680 millones que se parió desde el Gobierno andaluz para mantenerse andaluz" y ha pedido "menos amenazas de demanda" al PSOE, mostrando su DNI: "Aquí tienen, me demandan a mí el primero".

Ha denunciado que quieran "blanquear el pasado" y ha asegurado que "a los pasean en andas como si fuesen santos, como si fuesen víctimas de una persecución y conspiración, son políticos socialistas condenados".

Moreno ha advertido al PSOE-A de que pueden hacer "los favores" que quieran a Sánchez pero con la "performance" sobre Chaves y Griñán no conseguirán "tapar" lo que está sucediendo en España con la declaración de Sánchez, el caso Koldo o la directora del Instituto de la Mujer.

Ha cuestionado además que el PSOE andaluz dedique su tiempo ahora a "salvaguardar la figura" de personas que había "expulsado, marginado y condenado al ostracismo".

