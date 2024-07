La Junta llama a "no bajar la guardia" en verano frente a la violencia de género: "El IAM no se va de vacaciones"

La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género y lanza la campaña ‘Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres’, que impulsa la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En su presentación, la consejera del ramo, Loles López, ha destacado que el IAM "no se va de vacaciones" y ha llamado a las mujeres y su entorno a "no bajar la guardia" ante la violencia de género y sexual durante esta época estival.

Esta iniciativa pone el foco en el teléfono el 900 200 999, una línea gratuita, operativa las 24 horas del día, confidencial, atendida por profesionales y que ofrece a las mujeres información, asesoramiento y atención en caso de agresión, según ha recordado la Junta en un comunicado. Además, está conectada con el teléfono de Emergencias 112, que permite agilizar tiempos de respuesta e incluso detectar si en una llamada de emergencia oculta un posible caso de violencia de género.

López, que ha lamentado los crímenes de este fin de semana, ha remarcado que "el teléfono de atención a las mujeres no se va de vacaciones, está ahí siempre, los 365 días al año a cualquier hora", y ha señalado que "aunque el verano sea una época en la que cambiamos nuestras rutinas, los recursos contra la violencia de género y la violencia sexual de la Junta de Andalucía no cambian, incluso se refuerzan". "Nuestro objetivo es que este teléfono, el 900 200 999, se convierta en el nuestro, en el de todas las mujeres", ha apostillado.

Difusión de la campaña

Con ese fin, la titular andaluza de Inclusión Social ha explicado que la campaña tendrá presencia en autobuses, espacios exteriores, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. Esta iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y piezas para redes sociales, así como diferentes formatos para exterior como mupis, buses y tótem digitales diseñados para festivales y conciertos para llegar al público joven.

Su plan de difusión, que se extenderá durante julio y agosto, está diseñado para alcanzar a mujeres desde los 14 a más de 65 años, a través de diferentes estrategias que incluyen anuncios en televisión, presencia en redes sociales y en prensa digital, además de la publicidad exterior.

López ha incidido en que además de reforzar la sensibilización de la ciudadanía de cara al verano, también se ha impulsado la formación al personal de Protección Civil para que las 7.000 personas voluntarias que hay en Andalucía sepan cómo reaccionar ante un caso de violencia de género y acompañar a la víctima en los primeros momentos.

La consejera ha concluido que "la lucha contra la violencia de género, contra violencia sexual, contra las mujeres, en definitiva, no entiende de vacaciones, ni de descanso, ni de cambios de rutinas. Solo entiende de determinación, de continuidad, de no bajar la guardia nunca y de unidad".

"Dolor y consternación" por los crímenes en Fuengirola y Zafarraya

Por su parte, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, ha resaltado "el dolor y consternación por los crímenes de este fin de semana, en Fuengirola y Zafarraya, que se están investigando como violencia de género". En esta línea, ha asegurado que "esta es la lucha de toda la sociedad, de mujeres y hombres", al mismo tiempo que ha recordado que a través de recursos como el teléfono 900 200 999 "se salvan muchas vidas".

En el acto también han estado presentes la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Sevilla, María Luisa Cava, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Carrión.