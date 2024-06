Salud vuelve al punto de mira tras la huelga sanitaria por la gestión del SAS

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aseguró este jueves, ante las críticas del PSOE a su gestión, que el sistema de salud público andaluz «funciona» gracias al trabajo y esfuerzo de los profesionales, y añadió que los gobiernos socialistas fueron los «verdaderos maltratadores» del sistema de salud.

En respuesta a una pregunta oral en el pleno del Parlamento sobre el Plan de Verano de Salud formulada por la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz, la consejera recordó al PSOE que este plan supone la contratación de más de 37.000 sanitarios y que cuenta con una dotación de 144 millones de euros para este verano, un 30% más que en 2018, con un gobierno socialista. «Los verdaderos maltratadores del sistema sanitario fueron ustedes en los últimos diez años de su gobierno. Tenían acosados a los profesionales, les redujeron el sueldo, los echaron a la calle, las interinidades y los concursos de traslados no existían y la estabilización de las plantillas no existían», reprochó García a la socialista. Ante las críticas de Férriz a la gestión del Gobierno en los últimos cinco años, la consejera apuntó que en este periodo hay 25.000 profesionales más, 330 millones de euros en mejoras salariales, 77,000 plazas ofertadas, 51.000 en concursos de traslado, y a final de año el 94% de la plantilla del SAS será fija. Admitió que el sistema tiene «déficits y problemas, muchísimos» pero advirtió de que el Gobierno andaluz está «para solucionarlos».

Por su parte, Férriz censuró que haya enviado «por whatsapp» a los sindicatos el plan de verano, del que alertó por sus «mentiras» porque, según explicó, si hace unos días la consejera declaraba que no contaba con profesionales «¿de dónde han salido de pronto 37.000?». «Ríete tú del milagro de los panes y los peces», ironizó la diputada socialista, quien acusó a la consejera de no informar ni de los contratos ni de las categorías ni de los centros «porque es mentira y porque puede hacer 37.000 contratos de una semana». Denunció que se contrate «ilegalmente» a profesionales porque no tienen la formación necesaria, los pone en riesgo y los contrata «como mano de obra barata», con lo que pone en riesgo a los pacientes ya que van a ser atendidos por gente «que no ha trabajado nunca». Igualmente, denunció la «genialidad de la bolsa», que no se ha actualizado desde 2021. Además, le dijo que lo único que le desea es que «más pronto que tarde vuelva usted a trabajar en la sanidad publica, a disfrutar de ese infierno que usted misma ha generado».

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz sugirió a Catalina García que dé «un paso al lado» si no sabe gestionar. Ruiz aseveró que Salud «debe destinar 17.000 millones de euros a los Presupuestos de 2025 para equipararnos con la media nacional», y emplazó a los responsables del Gobierno andaluz a que «abandonen las excusas, las culpas a terceros y gestionen». Además, criticó la «oferta contratos precarios a los estudiantes de la especialidad de Medicina de Familia en zonas de difícil o muy difícil cobertura este verano», así como que «no ponen los recursos donde hay que ponerlos y donde más falta hace, en Atención Primaria».