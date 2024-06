Moreno pide "rebelarse" por la financiación "singular" catalana y liderará la defensa de la igualdad entre españoles

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado su intervención en el debate general sobre la situación de la comunidad en el Parlamento con un llamamiento a "rebelarse" ante la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña haciendo un "frente común" en defensa de la igualdad, porque "no podemos retroceder otra vez 40 años atrás".

"Andalucía tiene una responsabilidad histórica por tamaño, población y capacidad económica, y debe liderar una respuesta firme y serena en defensa de la igualdad de todos y cada uno de los españoles", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz al inicio de su comparecencia a petición propia, en la que ha anunciado que defenderá esta posición en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y volverá a reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con el mismo mensaje.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha alertado de que la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña supone "subir un peldaño más en la desigualdad", porque se pretende "consagrar que las comunidades con una renta per cápita más alta sean cada vez más ricas, y los que tenemos menos recursos y menos renta seamos cada vez más pobres".

"Ese es un discurso que no es asumible en Andalucía. Se consagra que la progresividad fiscal para las personas, que a mí me parece razonable, adecuada y certera, que supone que quien más tiene más paga, no vale para los territorios donde viven las personas que más rentas tienen", ha añadido Moreno, que ha alertado de que este mensaje trasluce la idea de que en otros territorios son "más trabajadores o capaces" que los andaluces, "un mensaje claramente falso e injusto ante el que me rebelo y nos debemos rebelar absolutamente todos en esta Cámara", ha aseverado.

El "eufemismo" de la "singularidad"

Además de sostener que "bajo el eufemismo de la singularidad se nos cuela la desigualdad, porque cuando hablan de singularidad quieren decir privilegio y, por tanto, maltrato a Andalucía", Moreno ha denunciado que, "ahora mismo, en tiempo real, están saltando por los aires en parte el progreso y el bienestar de más de ocho millones y medio de andaluces, porque cuando se rompe un principio esencial que es el de la igualdad, se está debilitando la calidad de vida de los andaluces; dicho de otra forma, simple y llanamente, se ataca al interés general de Andalucía", ha sentenciado.

Andalucía iniciará en julio la tramitación de una nueva ley de Vivienda / JULIO MUÑOZ / EFE

El presidente ha advertido de que "llueve sobre mojado", y al respecto ha preguntado retóricamente "cuántos años llevamos los andaluces reclamando la reforma del actual modelo de financiación" que pactaron en el año 2009 el entonces presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y quien lideraba por entonces Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Lluis Carod Rovira, "para satisfacer las necesidades de partidos independentistas", según ha remarcado para agregar que dicho modelo "perjudicaba" ya en su momento "claramente a los intereses" andaluces.

Tras ello, Moreno ha criticado a la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cuando era consejera andaluza del ramo decía que la reforma del modelo "era de urgente necesidad", y que impulsó un acuerdo en el Parlamento andaluz "reivindicando una financiación adicional anual de 4.000 millones de euros" que él mismo, entonces como líder de la oposición en Andalucía, firmó mientras el líder de su partido en aquel momento --en el año 2018--, Mariano Rajoy, era presidente del Gobierno.

Moreno ha criticado que la ahora ministra que "impulsó" dicho acuerdo "lo ha olvidado y lo ha convertido en papel mojado", y ha denunciado que en los 15 años que han pasado desde la aprobación de dicho modelo de financiación autonómica, Andalucía lleva acumulada la "pérdida de más de 20.000 millones de euros" de financiación.

El presidente de la Junta ha lamentado la cantidad de "oportunidades de competir y de converger" que han "perdido" los andaluces por no disponer de ese dinero, y ha remarcado que, con 1.500 millones de euros anuales más de financiación, en Andalucía podríamos "contratar 13.300 médicos, aumentar las prestaciones de dependencia a 40.000 familias, bioclimatizar todos los colegios e institutos de Andalucía, construir 11.500 nuevas viviendas, especialmente para los jóvenes, o construir con fondos propios todas las Ciudades de la Justicia pendientes" en la comunidad autónoma.

"Maltrato a Andalucía"

Respecto a la propuesta de financiación para Cataluña, Juanma Moreno ha sostenido que "cuando hablan de singularidad quieren decir privilegio y, por tanto, maltrato a Andalucía", y al respecto se ha preguntado si no es "maltrato que un desempleado andaluz reciba para políticas activas de empleo 600 euros menos que un parado en Cataluña", o si no es "maltrato que la inversión por habitante en obra pública en Andalucía sea menos de la mitad que la media de España".

"¿No es maltrato que no se tenga en cuenta la voz de Andalucía a la hora de tomar decisiones que son fundamentales en el equilibrio y la igualdad de nuestro país?", ha preguntado también Juanma Moreno a los parlamentarios, ante quienes ha apuntado además que "parece difícil que todo esto sea casualidad", porque cuando ocurre algo así "de manera reiterada y permanente, ya no es una casualidad".

"Más bien parece que la verdadera singularidad está en el agravio permanente y la beligerancia contra los intereses de todos los andaluces", ha añadido en esa línea Juanma Moreno, que ha acusado incluso al Gobierno de Pedro Sánchez de "legislar contra" Andalucía al "levantar", por ejemplo, un nuevo impuesto, el de las grandes fortunas, para contrarrestar la medida de "suprimir" el impuesto sobre el patrimonio que anunció el Ejecutivo andaluz en la comunidad autónoma, según ha agregado.

Moreno ha llamado en el Parlamento a levantar "un frente común contra una injusticia reconocida y cuantificada" como la que se da en Andalucía "en materia de financiación" autonómica, que "no puede ser moneda de cambio para mantenerse en el poder", según ha aseverado antes de remarcar que "la mayor parte de los presidentes autonómicos hemos alzado la voz contra los privilegios", porque "es algo injusto" y "no es progresista", y "pensando en la calidad de vida de los ciudadanos", ha abundado.

El presidente andaluz ha lamentado que "llevamos 15 años perdiendo oportunidades", y ha preguntado a los parlamentarios "cuánto tiempo están dispuestos a esperar para que Andalucía reciba lo que le corresponde al conjunto de los andaluces, lo que es justo, sensato y oportuno".

"No podemos callar"

Tras ello, se comprometido a que Andalucía asumirá "nuevamente un papel equilibrador en el modelo territorial" de España, desde la premisa de que "no podemos callar ante los privilegios que condenan a nuestra tierra", y dada la "responsabilidad por historia, por tamaño, por población, por capacidad económica" que tiene esta comunidad autónoma para "liderar una respuesta que va a ser firme y también serena", según ha prometido.

Al final de su intervención, Moreno ha incidido en esa idea y ha subrayado que "estamos ante un momento crucial en el que decisiones que se toman fuera de Andalucía" y "a veces hasta fuera de España, pueden decidir condicionar e hipotecar nuestro propio futuro", y ha aseverado que "no podemos permitir que haya españoles de primera o de segunda".

Frente a ello, el presidente ha llamado a los parlamentarios andaluces a "ser valientes y actuar" superando "las costuras ideológicas, incluso las partidarias, para defender lo importante y lo único que nos debe preocupar, que es Andalucía y los andaluces", según ha sentenciado Juanma Moreno antes de finalizar realizando un llamamiento a la "unidad" de los grupos políticos para "liderar" desde Andalucía "una reacción sensata, moderada y leal", pero "con determinación frente a los agravios" a esta comunidad.