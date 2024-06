Espadas avisa a Moreno de que no le busque para desviar la financiación a sanidad privada

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que diga cuál es el modelo de financiación que propone en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque le ha advertido de que no le busque si lo que quiere es más financiación "para desviarla a la sanidad privada".

En su turno de intervención en el debate general en el Parlamento andaluz, Espadas ha coincidido con el resto de los grupos de la oposición de que los problemas de Andalucía son producto de la "mala gestión" al frente del Gobierno porque "tiene más presupuesto que nunca y (Andalucía) va peor que nunca".

Espadas ha ironizado sobre que el balance de gestión es que Andalucía "va de cine" y que lo que no funciona "es culpa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convirtiendo, según ha denunciado, la sesión plenaria de hoy en la "de los 1.500 millones" de euros, cifra de la infrafinanciación anual de esta comunidad.

"Usted intenta convencernos de que los famosos 1.500 millones son la causa del desastre de la sanidad, de la dependencia, de la educación pública, de la infrafinanciación de las universidades, de los problemas de la vivienda, de la sequía, de la financiación municipal, pero me temo que no cuela", ha advertido el dirigente socialista.

En opinión del líder de los socialistas andaluces, una cosa es el modelo de financiación y otra "su gestión", para añadir: "En lo primero nos tiene al lado y el segundo, de frente".

Ha asegurado que el Gobierno andaluz tiene a los sanitarios "que echan humo" y ha acusado a Moreno de convertir la confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un "arma de defensa personal para no hablar de su gestión", porque lo que depende de las competencias andaluzas "van peor".

Le ha reprochado que cuando gobernaba Mariano Rajoy el PP andaluz no hablaba de "maltrato" a Andalucía y, sin embargo, la inversión euro por habitante con el presidente popular era de 30 euros y la actual con Sánchez es de 171 euros, por lo que ha reiterado que en realidad "no quiere un acuerdo" en materia financiera sino solo confrontar.

Le ha recordado que desechó una propuesta del PSOE-A de una ponencia técnica desde Andalucía y ha dicho que tiene la sensación de que Moreno "no quiere enfrentarse a sus compañeros" de otras comunidades autónomas del PP como Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Rueda.

Se ha preguntado si Andalucía no va a tener al presidente "que más miente" y si va "de farol" cuando habla de un modelo "más justo" porque al final tendrá que defenderlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Diga qué propuesta va a llevar, a lo mejor me tiene ayudándole. Explique, sabiendo que hay un problema de financiación, a qué se va a dedicar porque si es para que se desvíe a la sanidad privada, para eso no me busque", ha recalcado Espadas, que ha acusado al Gobierno de Moreno de estar en "un plató permanente".

El Gobierno andaluz tiene un "enemigo público", en alusión a Sánchez, con un presidente "encantado de conocerse", con más altos cargos que nunca, con más publicidad institucional que nunca, y preocupado solo por "los de siempre", que son "los de siempre, los de sus negocios privados".