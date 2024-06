Salud pide a los sindicatos hacer «piña» para pedir más financiación

Tras la reunión mantenida el miércoles entre la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y los sindicatos que integran la Mesa Sectorial, la responsable de Salud pidió a las organizaciones que hicieran «fuerza» y «piña» con su departamento para exigir al Gobierno más financiación. Según recogió Europa Press, la consejera pidió a los sindicatos aunar fuerzas para reclamar una financiación «justa» para Andalucía, teniendo en cuenta que «muchas de sus reivindicaciones» eran que «se necesitan más personas en el sistema sanitario público andaluz y que se necesita mejor remuneración a los profesionales». «Si todos reconocemos que Andalucía, que Salud necesita más dinero y todos reconocemos que Andalucía está infrafinanciada, pidámosle al Gobierno de España que reconozca esa infrafinanciación», subrayó García.

Para UGT esta propuesta «es echar balones fuera». «Que no intente engañar a la gente, que no nos meta en guerras políticas», trasladó el secretario general de la federación de Sanidad UGT Andalucía, Antonio Macías. José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, calificó la reunión de «decepcionante», al no haber «propuestas concretas». También él habló de «echar balones fuera hacia el Ministerio». Desde Satse trasladaron a El Correo de Andalucía que esta propuesta les parece algo «muy peculiar»: «Nos llama mucho la atención que vayamos a pedir una serie de cosas y sea la consejera la que nos pide que firmemos para pedir dinero al Gobierno central». Victorino Girela, portavoz de CSIF, valoró que la propuesta de la consejera «no nos parece serio». Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del SMA, señaló que «nosotros, por supuesto, exigimos una financiación justa de Andalucía porque no podemos aceptar que haya españoles de primera y de segunda».