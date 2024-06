El PSOE andaluz se ofrece a Moreno para pactar la financiación cuando el Gobierno cede al cupo catalán

"El PSOE no va a aceptar ningún sistema de financiación que perjudique a los andaluces y andaluzas". Los socialistas andaluces han sido claros este lunes y han reforzado su postura sobre la financiación autonómica. Además, el PSOE-A ha insistido en que tienden la mano al Gobierno andaluz para presentar un nuevo proyecto a nivel nacional.

El secretario de Comunicación Política del PSOE andaluz, Josele Aguilar, ha defendido en una rueda de prensa en la sede del partido que el secretario general de la formación en la comunidad autónoma, Juan Espadas, fue "absolutamente claro" en sede parlamentaria el pasado jueves. "Emplazaba al presidente (Juanma) Moreno Bonilla a sentarse donde quiera para hacer una propuesta de financiación autonómica que sea buena para Andalucía", ha recordado Aguilar. Espadas pedía entonces "dejar a un lado la confrontación" para trabajar juntos en un nuevo modelo.

Los socialistas han insistido en este ofrecimiento y han asegurado que se comprometen a ir "de la mano de Moreno Bonilla al Senado o donde haga falta para defender ese modelo de financiación acordado por los principales partidos de Andalucía o en el Parlamento de Andalucía". Además, ha sostenido que tampoco aceptarán "que no se reconozca la primera o como más la propia singularidad de nuestra tierra". "Más claro no puede ser", ha señalado el secretario de Comunicación Política, que ha subrayado que "de ahí" no se van a mover.

Sánchez abre la puerta al cupo catalán

"Emplazamos una vez más a Moreno a que se siente con Juan Espadas o con el partido socialista a acordar un modelo", ha indicado el diputado socialista en el Parlamento de Andalucía. Aguilar ha explicado que lo defenderán "en conjunto con el resto de territorios".

En una entrevista en La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría la puerta a reformar el sistema de financiación autonómica y aseguraba que un sistema multilateral es compatible con diseñar una financiación singular para Cataluña. Estas palabras del jefe del Ejecutivo no gustaron en San Telmo. El Gobierno andaluz lleva años denunciando una "desigualdad" en el sistema de financiación económica y reclaman "algo más de 1400 millones de euros anuales" al Ejecutivo central.

Este mismo lunes, el presidente andaluz ha subrayado ante el pleno del Consejo de Comunidades Andaluzas que la desigualdad en la financiación ha provocado "un agujero en términos contables" y ha señalado que esto les "limita a la hora de hacer muchas de las actividades". "No nos parece justo que un andaluz reciba menos que otro español, por tanto, la financiación autonómica se tiene que construir sobre la que a mí me parece fundamental que es la solidaridad entre los distintos territorios", ha criticado Moreno.

Moreno reclama un fondo transitorio

"Queremos que todo el mundo le vaya bien y dentro de nuestro país, pero lo que sí decimos lo decimos con la determinación, la firmeza y la seriedad suficiente es que nunca vamos a permitir estar por debajo de nadie", ha insistido el líder de los populares andaluces. Según el dirigente andaluz, "si no se aplican un criterio de solidaridad entre los territorios es imposible que haya igualdad entre los españoles".

Moreno ha recordado, una vez más, que su Ejecutivo lleva años pidiendo un fondo temporal de compensación que acabe con esta "injusticia" y permita que Andalucía respire "con más tranquilidad". El presidente de la Junta ha denunciado que la comunidad autónoma no puede "competir en igualdad de oportunidades con el resto de territorios" y que tratan de hacer encaje de bolillos.