Carmen Martínez Aguayo consigue el tercer grado por el caso ERE y sale de la cárcel

La ex viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha salido de prisión con el tercer grado, según ha adelantado la Cadena Ser. Entró en la cárcel hace un año y medio por el caso ERE y ahora se determinará el régimen abierto donde cumplir la condena. Aún permanecen en prisión cinco ex altos cargos socialistas de la Junta por este caso, a excepción de José Antonio Griñán y el ex consejero José Antonio Viera. El régimen semiabierto que han concendido a Martínez Aguayo la llamada junta de evaluación es el que llaman 80/20, que permitirá volver a su casa varios días de la semana y reducir sus noches en un centro.

La tecnócrata que se hizo el harakiri

Cuando llegó su ingreso en prisión, Carmen Martínez Aguayo era médico en un ambulatorio sevillano, donde pasaba consulta sin que muchos de sus pacientes supieran que era una de las condenadas a cárcel en el caso de los ERE. Nada tuvo que ver con la maraña política que ideó el fondo. Ella aún no estaba en el Gobierno andaluz cuando el sistema se gestó. Aterrizó en el Ejecutivo autonómico como viceconsejera de Hacienda (2004-2009) de la mano de José Antonio Griñán, a quien sucedería como consejera (2009-2013) cuando pasó a ser presidente. Formaba parte del grupo de los llamados tecnócratas, perfiles poco partidistas, sin pedigrí en el carné del PSOE, que eran despreciados abiertamente por quienes antes formaban parte del núcleo político.

Para muchos de quienes conocen bien el caso de los ERE su condena a seis años de cárcel por malversación fue la parte menos proporcionada de la sentencia. Hay un momento clave: cuando los ERE se convirtieron en un caso que cercaba al presidente Griñán por su etapa como consejero de Hacienda, ella reunió a los periodistas en la sede de la Consejería en un desayuno informativo. En la sala entró un carrito atestados de informes de la Intervención General de la Junta. Aseguró que era normal que cada día llegaran decenas de documentos de esa índole y que la mayoría ni siquiera se leían ni llegaban al consejero. Martínez Aguayo asumió la responsabilidad sobre los avisos del interventor. Dijo que como viceconsejera nunca pasó esos informe de avisos a Griñán, hasta 15 que no encendieron en ningún caso la alerta roja ni avisaron de menoscabo de fondos públicos, y que fue ella quien los recibió.

En el caso ERE, los ocho condenados por malversación fueron José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión pero cuya pena de prisión está suspendida por enfermedad; el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión. En el caso del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión. Ahora ese régimen se extiende también a Martínez Aguayo.

El TC debate la próxima semana el futuro de los condenados por los ERE

El Tribunal Constitucional comenzará la próxima semana a deliberar sobre los primeros de los 12 recursos interpuestos por los condenados en la sentencia de los ERE de Andalucía, como los expresidentes autonómicos José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados, el Pleno abordará por vez primera la deliberación y resolución de los recursos, cuya ponencia recae en la vicepresidenta Inmaculada Montalbán.

Los primeros recursos sobre la mesa serán los de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y el del extitular de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación.

La Fiscalía del Constitucional ha pedido estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que Griñán fue condenado a penas de prisión. Del último recurso, el del exconsejero José Antonio Viera Chacón, solicita su inadmisión.

El tribunal de garantías admitió a trámite los recursos el 5 de junio de 2023 y el pasado septiembre rechazó dejar en libertad a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión, mientras se resolvía el fondo de sus recursos de amparo.

Esta decisión no afectó a Griñán que desistió de su petición cautelar, una vez que la Audiencia de Sevilla acordó suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión debido al cáncer que padece, si bien mantuvo su recurso de amparo.

Ya entonces, el tribunal avanzó que hasta el verano de 2024 no aspiraba a comenzar las deliberaciones por ser "doce recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general".