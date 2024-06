Sanidad aclarará la normativa de los MIR y asume que se cumplirá

El Ministerio de Sanidad aclarará, a petición de las comunidades, lo que podrán hacer los MIR este verano de acuerdo con la normativa vigente, si bien cree que ninguna autonomía se saltará la ley porque duda de que alguna esté dispuesta a «poner en riesgo» la seguridad jurídica de sus profesionales.

«La legalidad vigente es muy clara: los residentes en el último año pueden ejercer más competencias, pero siempre bajo la supervisión, que no la tutorización, porque no necesitan un tutor a su lado, de un adjunto que les supervise», afirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se refirió así a las propuestas que le deslizaron algunas comunidades para que los MIR de último año trabajen este verano sin supervisión o que se les acorte el periodo de formación.

La generación covid de los MIR tuvo que retrasar unos meses el arranque de su periodo de formación. «Ellos ya dieron el do de pecho durante la pandemia; se ofrecieron para solventar el problema y ahora no les vamos a reducir la formación», subrayó. García avisó de que no va a avalar ninguna propuesta que se salte la legalidad, porque además «la responsabilidad jurídica la tienen los adjuntos, los médicos que están en plantilla. No podemos poner en situación de vulnerabilidad jurídica a los profesionales», advirtió la ministra, que dejó claro que no se podrán contratar médicos extracomunitarios sin especialidad: «La legalidad es muy clara, en este país el ejercicio de la profesión de la Medicina se hace con especialidad».

Sí aceptó elaborar un documento que aclare una normativa que «conocen los consejeros y consejeras», y que resuma la «legalidad vigente sobre los planes formativos de los residentes y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer este verano».