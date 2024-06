La Junta de Andalucía pide «soluciones» al Gobierno central ante la falta de médicos este verano

La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, exigió este miércoles «soluciones» a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el «grave problema de déficit» de médicos para este verano. «Hay comunidades, como el País Vasco y Cataluña, que están cerrando centros de salud. Nosotros queremos mantenerlos abiertos, pero estamos ante una situación muy difícil».

En declaraciones, tras el Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), la consejera reclamó a la ministra que «asuma sus competencias» y dé «soluciones al problema asistencial» en verano. Un problema que se ve agravado por el hecho de que este año los Médicos Internos Residentes (MIR) terminan su formación en septiembre y no en mayo. En España, un total de 2.000 MIR.

«Esta situación excepcional nos ha llevado a que los MIR no vayan a estar contratados en verano», lo que genera, en palabras de la consejera, una «problema grave que lo hemos puesto de manifiesto en varios ocasiones en el Consejo Interterritorial». En Andalucía, explicó que serán 369 MIR los que terminarán su formación en septiembre. A esta situación, dijo, se suman los aproximadamente 500 cupos en Atención Primaria que Andalucía no tiene cubiertos ante el déficit de facultativos y, además, los 489 médicos que se jubilan en 2024. Al hilo, recordó que doce comunidades han solicitado un Pleno en el Consejo Interterritorial monográfico sobre la falta de profesionales en verano, cuyo punto del orden del día no ha sido respetado. «Le pedimos al Ministerio respeto al Consejo Interterritorial, a las comunidades autónomas y al Sistema Nacional de Salud y una solución al grave problema de déficit de médicos en este verano».

Por su parte, la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferriz, dijo que espera que la consejera «no tenga la poca vergüenza política de ir al Consejo Interterritorial«de Sanidad «a pedir más profesionales el día después de haber echado a 5.000» en Andalucía cuando «está todo el día diciendo que los problemas de la sanidad pública es que faltan profesionales».

Asimismo, las comunidades del PP mostraron su descontento por lo que consideran un «ninguneo» por parte de Mónica García, hacia el Consejo Interterritorial, y le exigió dejar de meterse en competencias que son exclusivamente autonómicas. Así lo expresó el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en nombre de todas ellas, antes de participar en la reunión que analiza en estos momentos los planes de gestión de las consultas de Atención Primaria de cara al verano. Vázquez denunció que, desde que tomara posesión del cargo, ni García ni ninguno de sus cinco antecesores encontró solución a la escasez de médicos de Familia en el SNS, que el PP calcula en unos 2.300.

En la misma línea, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, exigió a la ministra que «deje de sujetar la pancarta y de manifestarse contra sí misma y se ponga en una mesa a gestionar esa falta de Recursos Humanos».