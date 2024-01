La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes el juicio contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández y otros cuatro antiguos responsables de la organización por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían defraudado 40.750.047,74 euros.

En concreto, los investigados son el ex secretario general del sindicato Francisco Fernández; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.