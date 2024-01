Para viajar, para encontrar trabajo, para comunicarse... No cabe duda de que aprender inglés es cada día más importante. Históricamente, se trata de una asignatura pendiente en España y, si bien desde hace unos años nuestro nivel y destreza en el idioma más hablado del mundo es cada vez mejor, lo cierto es que aún nos queda mucho por mejorar. O al menos eso dice un estudio reciente, que apunta que Andalucía es la tercera comunidad autónoma en la que peor se habla inglés.

El nivel de inglés en España y Europa

La escuela de formación en idiomas Education First ha publicado su informe anual en el que analiza el nivel de inglés en diferentes franjas de edad y por países. El English Proficiency Index, o Índice de Dominio del Inglés, recoge los resultados obtenidos en más de 2,2 millones de pruebas realizadas por personas no nativas en inglés en 133 países, tal y como señala Education First en una nota de prensa.

Tras analizar los resultados, estos concluyen que España ocupa el puesto número 35 y el 25 de 34 a nivel europeo. Nuestro país obtiene 535 puntos (los mismos que Italia), lo que lo ubica en el nivel "medio" y lejos del líder continental y mundial, Países Bajos, que obtiene 647 puntos. Francia es el único país de la Unión Europea por debajo de España, ya que ocupa la posición número 43, con 531 puntos.

El informe también ofrece datos segregados por género, donde los hombres superan ligeramente a las mujeres, y por franja de edad. En este apartado, los que mejor hablan inglés en España son los ciudadanos de entre 26 y 30 años y los que peor los jóvenes de 18 a 20 años. En cuanto a la evolución respecto a 2011 (primer año que aparece en el informe), cabe destacar la tendencia alcista hasta 2014, para posteriormente mantenerse relativamente estable hasta la actualidad.

A Andalucía le cuesta el inglés

Este estudio también ofrece datos de las comunidades y principales ciudades del país. Estos reflejan que es Asturias donde hay una mayor destreza de la lengua, con 565 puntos, lo que la ubica en el nivel "alto". La ciudad donde mejor se habla inglés es Vigo (579), seguido de Gijón y Oviedo.

Por su parte, Andalucía es la tercera región con peor nivel de inglés (511), solo por delante de La Rioja (509) y Castilla La Mancha, que con 498 puntos es la única que obtiene la calificación de nivel "bajo". Málaga es donde hay un mayor conocimiento en Andalucía. La publicación no ofrece datos de Córdoba.

Si se desglosan los datos de todas las regiones de países de la Unión Europea, encontramos que Andalucía es la undécima, solo superada por una de Italia, siete de Italia y dos de Francia.