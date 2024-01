Los comerciantes andaluces limitan el efecto positivo de las rebajas de enero, que se inician en 24 horas, a unos pocos días, ya que han alegado que «los consumidores están perdiendo el interés y la motivación para acudir a los establecimientos» ante los continuos períodos de descuentos.

En un comunicado, la patronal Comercio Andalucía advirtió este viernes de que esa forma de actuar conlleva el riesgo de que se produzca una «banalización de las rebajas, con descuentos menos significativos y prácticas de marketing que confunden a los consumidores, que podría generar desconfianza y perjudicar la reputación de los comercios». No obstante, los comerciantes confían que las ventas en la campaña de rebajas supongan un buen comienzo para 2024 aunque durará pocos días y, por tanto, el efecto positivo que tenía para el comercio de cercanía, como la venta del stock acumulado de temporada, está desapareciendo, lamentan. Por ello, reiteraron su reivindicación de que «solo estableciendo unos periodos acotados de rebajas se volverá a recuperar el efecto positivo de esta modalidad de venta especial en los comercios en su conjunto y no solo, como ahora, para las grandes compañías de distribución comercial». Según Comercio Andalucía, la liberalización de las rebajas ha tenido efectos negativos en el pequeño y mediano comercio de cercanía, al no existir fechas fijas y preestablecidas para las mismas.

La Confederación Comercio Andalucía confiaba en que 2023 sería el año en que se recuperarían las ventas tras la pandemia, pero «factores externos como los conflictos bélicos que han provocado una situación inflacionista con el encarecimiento de los productos y subidas de los tipos de interés haciendo que las familias pierdan capacidad de consumo e internos como los efectos que empiezan a notarse del cambio climático han provocado que en general las ventas hayan disminuido en el comercio de cercanía». También ha influido, dicen, el incremento de las ventas en formato telemático.