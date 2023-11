La modificación del acuerdo adoptado en abril para declarar no urbanizable el paraje de El Algarrobico, medida que buscaba facilitar la nulidad de la licencia del hotel construido en este paraje de Cabo de Gata, para proceder a su demolición, no contó este jueves con los votos suficientes para su aprobación por parte de la corporación municipal de Carboneras (Almería).

El gobierno en minoría del PP no logró sacar adelante esta modificación, que contó con los votos a favor de los seis concejales del PP, el voto en contra de los cinco ediles del PSOE y las abstenciones de uno de Ciudadanos y otro no adscrito. La modificación fue tratada ayer en pleno, tras el recurso de la Junta de Andalucía contra dicho acuerdo para declarar no urbanizable el paraje de El Algarrobico, en el que solicitaba al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambios en la redacción del texto. Fue necesario repetir la votación al ser preciso contar con los siete respaldos que suponen la mayoría absoluta en el plenario carbonero.

Además se votó la retirada del punto del orden del día, a petición del portavoz socialista, José Luis Amérigo. El portavoz de Cs, Salvador Hernández, aseguró que este acuerdo no pretendía atender a una resolución judicial, sino a los «intereses de la Junta de liberarse de responsabilidades». Aseveró que ya trasladó al consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco (PP), y al alcalde Felipe Cayuela que la solución a este problema pasa por «una mesa de negociación» en la que participen la empresa Azata del Sol, el Ayuntamiento, la Junta y el Estado. Amérigo aseguró que Cayuela, sigue «al pie de la letra las órdenes que le trajo el actual consejero» y aludió a un supuesto «interés personal».El portavoz del PP, Francisco Javier Alonso, insistió en que las sentencias «son firmes e imperativas», mientras que el alcalde añadió que son de «obligado cumplimiento». Mantuvo que cuando Amérigo era regidor, se vio «obligado» a ejecutar el fallo firme que lo obligaba a declarar no urbanizable El Algarrobico, pero lo hizo «cumpliendo la sentencia en los términos que le interesaban».