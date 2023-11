El presidente de la Junta, Juanma Moreno, alertó el martes en Bruselas del «impacto» que el cambio climático «va a tener en la esperanza de vida», y presentó en el Comité de las Regiones (CdR) un dictamen que pide más estrategias europeas para prevenir las amenazas a la salud humana.

«Hablamos mucho de cambio climático y de los problemas que genera desde el punto de vista económico o social, pero no estamos hablando de los problemas para la salud, ni de los fallecimientos prematuros que hay como consecuencia de la contaminación del aire o del agua», lamentó Moreno, en declaraciones a los medios. El dictamen propuesto por el presidente andaluz superó este miércoles el primer filtro dentro del Comité de las Regiones: la comisión de Medio Ambiente y Clima de este organismo aprobó el texto presentado, que ahora pasará para su votación definitiva al pleno de este organismo comunitario, que representa la voz de las regiones y ciudades de la UE en Bruselas. Moreno se encargó de defender ante los miembros de la comisión de Medio Ambiente y Clima su propuesta de dictamen, que aspira a «reconocer el papel esencial» que, según dijo, los gobiernos locales y regionales juegan en la implantación del Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en la UE para 2050.

La propuesta del presidente andaluz reclama usar este Pacto Verde para desarrollar regulaciones y estrategias que sirvan para prevenir el impacto de la crisis climática en la salud humana. Sin embargo, Moreno advirtió de que esto no podrá llevarse a cabo si las autoridades regionales y locales no reciben «financiación adecuada», apoyo técnico o si no son «parte de las estrategias que se pongan en marcha desde las instituciones europeas y los Estados».