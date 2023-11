PSOE, Por Andalucía y Adelante han presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos andaluces de 2024 presentados por el Gobierno del PP, unas cuentas que consideran «injustas y poco creíbles», además de ineficaces para garantizar la igualdad y el bienestar, mientras Vox se centrará en enmiendas las parciales.

Las cuentas elaboradas y presentadas el miércoles en comisión parlamentaria por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a 46.753 millones, y crecerán en 1.149 millones de euros, un 2,5%, respecto a las del presente ejercicio, que ascendieron a 45.603,83 millones. Se trata, según explicó la consejera, de los presupuestos «más sociales» de la historia andaluza, además de que son «serios, realistas y responsables», y permitirán más inversiones para reforzar los servicios públicos y apoyar la iniciativa económica, añadió España.

Los socialistas presentaron ayer su enmienda a la totalidad a través del coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, quien dijo en rueda de prensa que son unos presupuestos «injustos para la gente, las familias y las personas» porque «reducen en términos reales el gasto social». Llanes, que denunció que se trata de unas cuentas «amañadas que presentan lo que no es», criticó el «autobombo permanente, alejado de la realidad» del Gobierno andaluz, y que la comunidad es la última en sanidad y en situación laboral, la penúltima en educación. Denunció los 1.170 millones en «regalos fiscales a las grandes fortunas» que hay en los presupuestos mientras «está a la cola en gasto social».

Por Andalucía registró el jueves la enmienda a la totalidad y su portavoz, Inmaculada Nieto, consideró que las cuentas son «un fraude» y que ahondan en «el destrozo y el daño objetivo que está haciendo la política del PP en Andalucía». El grupo parlamentario denunció que el presupuesto nace con 2.400 millones menos de lo que disponía la Junta el 1 de octubre, según los datos de la Oficina de Presupuestos de la Junta, por lo que las cuentas se están recortando «a sabiendas de que el dinero que pone está sensiblemente por debajo del dinero que va a disfrutar durante el año 2024».

Adelante Andalucía apuró hasta el último día para presentar ante el registro del Parlamento la enmienda a la totalidad a los presupuestos, a los que esta formación considera «perjudiciales» para Andalucía, comunidad a la que mantiene «en una situación de dependencia, por hacer recortes en servicios públicos y porque no tienen interés en la transformación industrial andaluza». El portavoz de esta formación, José Ignacio García, dijo a los periodistas son las cuentas de un gobierno «cada día más desconectado» de los problemas de los andaluces porque mantienen en Andalucía en «situación de dependencia» y carecen de «interés por lo público».

Por su parte, Vox decidió no registrar enmienda a la totalidad, ya que, según explicó el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Ricardo López, tras estudiarlos «en profundidad» a pese a que hay «muchas cosas» que a Vox no le gusta prefieren no presentarla, y esto no supone que votarán a favor. «Los presupuestos continúan completamente alejados de la realidad de la calle y de las necesidades de esta región», indicó López, quien anunció que con las enmiendas parciales su grupo «intentará enmendar las cuentas para que de verdad reflejen y recojan las necesidades de Andalucía». H