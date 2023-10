La consejera de Economía, Carolina España, considera una «falta de respeto» y un «agravio» que a Andalucía y al resto de comunidades infrafinanciadas no se les haya citado en el acuerdo del PSOE y Sumar, salvo a la comunidad Valenciana que se le menciona por «exigencia de Compromís».

En una entrevista en Canal Sur Radio, la consejera se quejó de que no se cite expresamente a Andalucía en el apartado de dicho acuerdo en cual recoge que, mientras la reforma del sistema de financiación no se produzca, «en los presupuestos generales del Estado se garantizará en la Generalitat Valenciana y en el resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado». «Una vez más Andalucía vuelve a quedar agraviada; estamos cansados de ataques y agravios y vamos a seguir luchando», afirmó España, quien incidió en que «no hubiera costado nada citar a Andalucía, a Murcia y Castilla la Mancha».

Recordó que Andalucía está «muy infrafinanciada en relación a la media de las comunidades en el sistema de financiación autonómica y recibe 130 euros menos por habitante que la media, lo que supone una pérdida de 1.000 millones al año desde 2009. Por este motivo, la Junta reclama un fondo de compensación transitorio hasta que se reforme el sistema de financiación de las autonomías.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, aseguró que su partido está «tremendamente satisfecho» con el acuerdo alcanzado con Sumar para la investidura de Sánchez ya que «aborda la infrafinanciación» de comunidades entre las que está Andalucía. «Si queremos retorcemos todo esto y atacamos a Pedro Sánchez porque aparece una palabra o no», dijo en rueda de prensa Férriz, que ha rechazado las críticas porque el nombre de Andalucía no aparezca en el texto. Argumentó que desde el PSOE andaluz se trasladó al Gobierno el acuerdo que aprobó el Parlamento sobre financiación y que «el Gobierno de España ha decidido abordar la infrafinaciación de determinadas comunidades autónomas en las que, por supuesto, está Andalucía».